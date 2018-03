ASFINAG (1): 36 Top-Rastplätze für eine sichere Fahrt in die Osterferien!

Wien (OTS) - Gegen Müdigkeit am Steuer helfen Pausen: 36 ASFINAG Rastplätze an Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen laden dazu ein. Alle ASFINAG Rastplätze sind videoüberwacht und mit Notrufeinrichtungen ausgestattet. Ausreichend Sitzmöglichkeiten, Shops, großteils gratis Internet-Zugang über WLAN und modernste Sanitäreinrichtungen runden das Angebot ab. Rastplätze zum Wohlfühlen - das garantiert die ASFINAG über die Osterferien auch durch eine Verstärkung der Reinigungsintervalle.

Sicherheit hat oberste Priorität

Der Standard der ASFINAG Rastplätze ist einheitlich hoch. So sorgen Videoüberwachung, ein Notrufsystem und LED-Beleuchtung für ein sicheres Rasten. Wenn einmal etwas passiert, werden Notrufe automatisch in die nächste ASFINAG-Überwachungszentrale geleitet und zeitgleich fährt am Rastplatz die Beleuchtung hoch.

Von der Dusche über den Wickeltisch bis zum WLAN

Das Erholungs-Angebot der ASFINAG-Rastplätze reicht vom Snack- und Getränkeautomaten und dem Wickeltisch über die Dusche bis hin zu Sanitäreinrichtungen für Menschen mit Handicap. Damit man sich trotz des verstärkten Andrangs wohl fühlt, verstärkt die ASFINAG über Ostern die Reinigungsintervalle. Auch den kleinen Verkehrsteilnehmern wird auf ASFINAG-Ratsplätzen nicht langweilig: Spielgeräte sorgen für die nötige Abwechslung. Bereits 27 ASFINAG Rastplätze laden außerdem zum gratis Surfen über WLAN ein.

Übermüdung als Unfallursache - mach mal Pause!

30 Prozent aller tödlichen Unfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt wie Alkohol auf die Reaktionsfähigkeit. Studien zeigen, dass nach einer Nacht mit nur vier Stunden Schlaf die Reaktionszeit beim Autofahren mit 0,5 Promille Alkohol im Blut vergleichbar ist. Eine Nacht ohne Schlaf mit 0,8 Promille. Nur 20 Minuten "power napping" reichen aus, um Körper und Geist für die nächsten zwei Stunden fit zu machen.

Alle Infos zu den ASFINAG Rastplätzen und Tipps für Entspannungsübungen unterwegs findet man auf der neuen ASFINAG-Homepage www.asfinag.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christoph Pollinger, M.A.

Pressesprecher

ASFINAG

Mobil +43 (0)664 60108-16841

christoph.pollinger @ asfinag.at

www.asfinag.at