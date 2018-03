Leopoldstadt: Ende der "Freiheit auf zwei Rädern"

Nur mehr bis 31.3.: Alte Motorräder im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS) - Die Mitte Jänner im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) eröffnete Sonder-Schau "Freiheit auf zwei Rädern" endet demnächst: Nur noch am Sonntag, 24. März, sowie am Mittwoch, 27. März, und am Sonntag, 31. März, sind Motorräder aus den 50er- und 60er-Jahren sowie Fotoaufnahmen, Pokale, Motorsport-Publikationen und einschlägige Utensilien, (Luftpumpe, Werkzeug, etc.) zu sehen. Die Sonder-Ausstellung beleuchtet den Anfang der "allgemeinen Motorisierung" in der Zeit des "Wirtschaftswunders". Prunkstücke der Schau sind ein Motorrad "Standard BT 500" (aus 1932), die Maschine "Puch 250 TF" (aus 1951) und der Roller "Puch RL 125" (aus 1953). Auch ein "Sissy"-Moped (aus 1964) ruft nostalgische Gefühle hervor. Das Museum ist Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr sowie Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr offen. Der Zutritt ist gratis. Nähere Auskünfte:

Telefon 4000/02 127 (mitunter Anrufbeantworter).

Neben anderen Druckwerken aus vergangenen Tagen beinhaltet die zu Ende gehende Sonder-Ausstellung "Freiheit auf zwei Rädern" vormals gebräuchliche Lernunterlagen für die Fahrprüfung. Bei der Gestaltung der Schau arbeitete das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Franz Haas) mit den Sammlern Alexander Wolfsberger und Christian Wolfsberger zusammen, die gemeinsam ein Privat-Museum mit der Bezeichnung "Motorrolldie" betreiben. Wer Fragen zur Zweirad-Ausstellung im Bezirksmuseum Leopoldstadt hat, kann sich mit dem Museumsteam via E-Mail in Verbindung setzen:

bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at o Privates Zweirad-Museum "Motorrolldie" (Alexander Wolfsberger, Christian Wolfsberger): www.motorrolldie.at

