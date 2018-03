Bezirksmuseum 22 präsentiert Gemälde von Erica Fausek

Wien (OTS) - Aquarelle, Acrylgemälde und Grafiken der Malerin Erica Fausek werden derzeit im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) in einer Sonder-Ausstellung gezeigt. Die Bilder-Schau läuft noch bis Mittwoch, 5. Juni. In fein ausgeführten gegenständlichen Arbeiten widmet sich die betagte Künstlerin mannigfaltigen Motiven, von Bauten, Blumen und Landschaften bis zu Stillleben und Impressionen aus Amerika. Die Anziehungskraft der Werke der einstigen Schülerin von Gerda Matejka-Felden ist groß. Geprägt werden die Gemälde durch subtile farbliche Akzente. Die Ausstellung ist am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr), am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und an Feiertagen (10.00 bis 12.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Mehr Informationen: Telefon 203 21 26 (tlw. Anrufbeantworter).

Erica Fausek lebt und arbeitet in der Donaustadt. Oft geht die kreative Pensionärin auf Reisen. Zuletzt weilte die vormalige Parfümerie-Besitzerin in der Lagunenstadt Venedig und erhielt dort neue Inspirationen für ihr malerisches Wirken. Seit 2003 macht die Malerin regelmäßig Ausstellungen, beispielsweise in Bezirksmuseen und in Geldinstituten. Nähere Auskünfte über die Künstlerin und die aktuelle Bilder-Schau in den Museumsräumen im "Alten Feuerwehrhaus" fordern Liebhaber der traditionellen Malkunst beim ehrenamtlichen Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Helmut Just) per E-Mail an:

bm1220@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

