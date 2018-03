Sima verlieh VIER PFOTEN-Chef Dungler Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien

Wien (OTS) - Für sein unermüdliches Engagement in Sachen Tierschutz hat Umwelt- und Tierschutzstadträtin Ulli Sima gestern Abend Helmut Dungler, dem Gründer und Chef der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien verliehen. "Ich kenne Heli schon seit vielen Jahren aus meiner Zeit bei den NGOs und schätze seither sein unermüdliches Engagement für den Tierschutz - in Österreich und über die Grenzen hinaus", gratuliert Sima.

VIER PFOTEN , Österreichs größte Tierschutzorganisation, feiert in diesen Tagen ihr 25jähriges Jubiläum. "Helmut Dungler hat den Verein 1988 mit ein paar wenigen Tierfreunden gegründet und daraus eine internationale Organisation gemacht. Er hat seinen Universitätslehrgang übrigens mit dem Titel "Akademischer Krisen- und Katastrophenmanager" abgeschlossen und er beweist jeden Tag aufs Neue, wie er mit vielen Katastrophen und schwierigen Situationen der Tiere umgeht - souverän, mit großem Herz und immer mit viel Spaß an der Sache", so Sima. Die Stadt Wien arbeitet mit VIER PFOTEN immer wieder zusammen, zuletzt in Sachen Streunerhunde in der Ukraine.

Aktiver Tierschutz: Von Wien in die ganze Welt

Dungler, geboren 1963 im Waldviertel, hat den Tierschutzverein VIER PFOTEN 1988 gegründet und ist seit 2003 Vorstandsvorsitzender. Die VIER PFOTEN sind unabhängig und werden fast ausschließlich von privaten SpenderInnen finanziert. Der Verein ist in den letzten 25 Jahren von einem nationalen Verein in Österreich zu einer multinationalen Tierschutzorganisation mit globaler Bedeutung geworden. Mittlerweilen sind die VIER PFOTEN in 11 Ländern mit eigenen Büros vertreten, haben mehr als 200 Angestellte und zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Vertreten sind die Tierschützer neben Österreich auch in Deutschland, Rumänien, Bulgarien, Schweiz, in Brüssel mit dem European Policy Office, in den Niederlanden, Südafrika, Ungarn, United Kingdom und den USA. Projekte gab es darüberhinaus u.a. in Ägypten, Griechenland, Indien, Kenia, Kroatien, Simbabwe, Sri Lanka und im Sudan.

VIER PFOTEN gehört neben dem SOS Kinderdorf zu den wenigen NGOs, die von Wien/Österreich ausgehend in die Welt zogen und ist seit der Gründung 1988 in Wachstum begriffen.

MEILENSTEINE im Tierschutz - ein Auszug

Die inhaltlichen Schwerpunkte von VIER PFOTEN sind Tierschutz-Projekte (Bären, Streunertiere, Großkatzen, Affen) und Kampagnen in den Bereichen Heimtiere, Nutztiere, Wildtiere sowie Labortiere.

o Zahlreiche erfolgreiche Kamagnen für verbesserte Lebensbedingungen für Tiere in Massentierhaltung (Hühner, Rinder, Schweine, Gänse, Kaninchen)

o Aufdeckung von Skandalen und Konsumentinnen-Täuschung wie "Antibiotika-Schweine", Gänsetopfleber, Lebendrupf die Daunen etc. o Tiertransportgesetz 1995 in Österreich

o Schließung der letzten Pelztierfarm in Österreich 1998

o Errichtung der ersten Auffangstation für Braunbären- BÄRENWALD Arbesbach 1998, 2006 Bärenwald Müritz in Deutschland und

o das gesetzliche Verbot der Tanzbärenhaltung in Bulgarien im Jahr 2000 und die

o Eröffnung des TANZBÄRENPARK Belitsa mit gleichzeitiger Übernahme aller noch in privater Haltung befindlichen 25 Tanzbären. 2009 wurden die letzten drei Tanzbären Serbiens nach Belitsa gebracht.

o Rettung von zehntausenden Streunerhunden im Rahmen der VIER PFOTEN Kastrationsprojekte in Ländern Ost- Südeuropas.

o Eröffnung der Großkatzenauffangstation LIONSROCK in Südafrika im Jahr 2008.

o Rettung und Übersiedlung von 70 Löwen aus Südafrika und Europa -darunter die Löwen aus dem ehemaligen Safaripark Gänserndorf

o Internationales Katastrophen-Einsatz-Team, das rasch hilft: z.B. 2005 nach dem Tsunami in Sri Lanka, Überschwemmungen in Rumänien und Indien, 2011 Versorgung von Kamelen in Ägypten etc.

Alle Infos auf www.vier-pfoten.at/

