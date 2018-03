Aviso: FCG-Bundesfrauenkongress am 10. April 2013

FCG-Bundesfrauenvorsitzende Monika Gabriel kandidiert für den Vorsitz

Wien (OTS/FCG) - Am 10. April 2013 findet der FCG-Bundesfrauenkongress in der Schenkenstrasse 4 in Wien unter dem Motto "Balance - Macht - Sinn" statt. Im Rahmen des eintägigen Kongresses werden wichtige Schwerpunkte für die kommende 5jährige Funktionsperiode festgelegt. Die Hauptforderungspunkte des Bundesfrauenkongresses sind "Balance zwischen Beruf, Familie und Privat" sowie "Balance des Wertes der Arbeit und der Einkommen".

Monika Gabriel, derzeitige FCG-Bundesfrauenvorsitzende kandidiert erneut für den Vorsitz der FCG-Frauen.

BITTE MERKEN SIE SICH VOR:

FCG-Bundes-Frauenkongress

Wann: 10. April 2013

Beginn: 9:00 Uhr

Ort: Sitzungssaal Erdgeschoss, Schenkenstrasse 4, 1010 Wien

Programm:

09:00 Uhr Get Together

10:00 Uhr Gender act

10:15 Uhr Eröffnung und Begrüßung

Im Anschluss: Talkrunde mit Mag. Johanna Mikl-Leitner, Dr. Maria Fekter, Dr. Beatrix Karl, NR-Abg. Christine Marek, NR-Abg. Dorothea Schittenhelm, 2. NR-Präs. Fritz Neugebauer, Dr. Norbert Schnedl

11:15 Uhr Ehrungen

Anschließend: Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung und Wahl des FCG-Frauenpräsidiums

13:00 Uhr Mittagsimbiss

14:00 Uhr Bericht der Wahlkommission und Schlussworte

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

