Verleihung der Verkaufsawards 2013

Die Oscars der Verkaufsbranche!

Wien (OTS) - Am Tag haben sich 300 Expertinnen und Experten - das Who is Who der deutschsprachigen VerkaufsmanagerInnen - am 5. Verkaufskongress für Deutschland, Österreich und Schweiz zum Austausch getroffen. Der Abend stand dann ganz im Zeichen der Gala:

geehrt wurden die besten Verkaufsprofis im deutschsprachigen Raum!

Unter der Moderation von Gabriela Euler-Rolle (Ö3) gingen die Awards an:

Beste Verkäuferin im Einzelhandel: Petra Nagelschmied (Reiter Betten & Vorhänge, Filiale Klagenfurt)

Bester Verkäufer im Außendienst: Günter Zorc (Wüstenrot Versicherungs AG)

Beste Führungskraft im Verkauf: Sandro Beccari (Diversey Inc., Zürich)

Bestes Verkaufsteam: Hirsch Armbänder OEM/SAV-Team (Hirsch Armbänder)

Bester Verkaufs-Rookie (Newcomerin im Verkauf) : Bettina Plandor (Allianz Elementar Vers. AG)

"Die Verleihung der Awards ist das Highlight des jährlichen Verkaufskongresses. Eine Fachjury hat heuer aus über 340 Nominierungen die besten Verkaufsprofis im deutschsprachigen Raum gewählt." So Niklas Tripolt, Geschäftsführer von VBC, der Nummer 1 im Verkaufstraining und Veranstalter des Verkaufskongresses. LaudatorInnen und/oder Jurymitglieder bei der feierlichen Verleihung im Studio 44 waren: Prof.Dr.Dr. Bernadette Kamleitner (Wirtschaftsuniversität Wien), Mag. René Tritscher (GF Sparte Handel, Wirtschaftskammer Österreich), DI Friedrich Stickler (Vorstandsdirektor Österreichische Lotterien), Urs Weber (Secretary General, Handelkammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein), Hans Harrer (Vorstand Senat der Wirtschaft Österreich), Rudolf Semrad (GF Swatch Group Österrreich), Mag. Andreas Kutil (Managing Director Kraft Foods Österreich), Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin).

"Die Idee zu den Verkaufsawards entstammte dem VBC Strategiebeirat, einem Gremium von Entscheidern im Verkauf, um talentierte, engagierte und erfolgreiche Role-Models aus dem Verkaufsbereich auf die Bühne zu bringen und damit dem Berufsbild des Verkaufsprofi in den Mittelpunkt zu stellen", so Rudolf Semrad, Moderator des 5. Verkaufskongresses.

Der zweitägige Verkaufskongress findet 2013 zum fünften Mal statt. Das Programm setzt sich zusammen aus spannenden Keynotes - Prof. Lothar Seiwert, Prof. Manfred Spitzer, Mag. Peter Hochleitner (Microsoft), Andy Holzer (blinder Extrembergsteiger), Patric Heizmann - sowie fachspezifischen Workshops und Fachvorträgen.

