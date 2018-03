Umweltdachverband: Kostenwahrheit und Kostendeckungsprinzip für die Nutzung von Wasserdienstleistungen unerlässlich!

- UWD fordert anlässlich des Weltwassertages: Aus der Gratisnutzung der Ressource Wasser für E-Wirtschaft, Wintertourismus und Industrie

Wien (OTS) - Wassergebühren als Basis für einen ambitionierten Umweltschutz in Österreich

"Österreich hat punkto Ausgestaltung der Wassergebührenpolitik äußerst hohen Handlungsbedarf", betont Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes, erneut anlässlich des heutigen Weltwassertages. Nach Art 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie müssen alle WassernutzerInnen unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips sowie unter Einbeziehung der umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen leisten. "Österreich ist davon aber leider bei Weitem entfernt. Während die BürgerInnen und die Haushalte bereits rechtschaffen für das Wasser zahlen, sind etwa der Wasserverbrauch bestimmter Industriezweige - Dampfkessel, kalorische Kraftwerke -, Bewässerungen aus dem Grundwasser in der Landwirtschaft oder auch der Betrieb von Wasserkraftwerken nach wie vor kostenlos, obwohl durch diese Praktiken erhebliche Umweltkosten entstehen", erläutert Heilingbrunner die aktuelle Situation in Österreich.

Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof droht

"Damit droht Österreich wieder einmal eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Und das zu Recht. Die Umsetzung Österreichs im Bereich der Wassergebühren ist unionsrechtswidrig. Insbesondere die Einschränkung des Wasserdienstleistungsbegriffes auf kommunale Leistungen der Wasserver- und Abwasserentsorgung widerspricht der EU-WRRL. Umweltpolitische Konsequenzen im Sinne eines "Aus der Gratisnutzung der Ressource Wasser" sind gefordert. Die Billigung der unbegrenzten kostenlosen Wasserentnahme steht nicht nur der gebotenen nachhaltigen Nutzung unserer wertvollen Wasserreserven entgegen, sondern bedingt auch, dass der Staat genau dort Unsummen an Steuergeldern liegen lässt, wo deren Einnahme seit langem mehr als gerechtfertigt wäre. Vorstellbar wäre etwa eine Abschöpfung der Gewinnmargen der E-Wirtschaft für Wasserkraftwerke in Höhe von 0,33 Cent pro 1.000 Kubikmeter Turbinen-Jahresdurchfluss. Das brächte rund eine halbe Milliarde Euro Steuereinnahmen pro Jahr. Diese Kosten dürfen nicht an den Stromkunden abgewälzt werden, das könnte die E-Control überwachen. Die generierten Einnahmen wären eine solide Basis für die Umweltförderung in Österreich", so Heilingbrunner abschließend.

