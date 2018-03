Sozialer Wohnbau: Handeln statt Wahlkampfparolen

Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Wenn die Regierung will, sind diese rasch realisierbar

Wien (OTS/ÖGB) - Mit drei rasch realisierbaren Maßnahmen aus dem Strategiepapier "WOHNEN 2020" der überparteilichen Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN kann die Politik noch vor der Nationalratswahl erste Schritte beim sozialen Wohnbau umsetzen. ++++

Der Inhalt des Strategiepapiers findet sich in den Statements der Regierungsparteien wieder. Der Initiative geht es nun darum, dass der soziale Wohnbau nicht zum Wahlkampfthema, sondern noch vor der Nationalratswahl gesichert wird. Zu groß sind die Engpässe beim sozialen Wohnbau in ganz Österreich.

Bundesinnungsmeister Bau Hans-Werner Frömmel: "Erstens fordern wir, dass mit Beschluss im Nationalrat die rund 900 Millionen Euro Beitragseinnahmen aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen und die 700 Millionen Euro Rückflüsse aus den Landeswohnbauförderungsdarlehen wieder zweckgebunden werden. Die gesamt 1,6 Milliarden Euro dürfen somit nur mehr für den sozialen Wohnbau verwendet werden. Der weitere Verkauf von Landeswohnbaudarlehen muss gleichzeitig gesetzlich verhindert werden. Die Landeshauptleute sind aufgefordert, schon jetzt einer Zweckbindung dieser Mittel zuzustimmen."

Die zweite notwendige Maßnahme besteht darin, dass im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen 2014 zwischen Bund und Ländern weitere Bundesmittel in der Höhe von mindestens 1,2 Milliarden Euro zweckgebunden und indexangepasst für den sozialen Wohnbau eingesetzt werden.

"Mit den ersten beiden Forderungen werden jene 2,8 Milliarden Euro wieder dem sozialen Wohnbau zugeführt, welche vor der endgültigen Auflösung der Zweckbindung zur Verfügung standen", so der Sprecher von UMWELT + BAUEN und Gewerkschaft Bau-Holz Chef Josef Muchitsch.

Dringender Aufholbedarf besteht beim Wohnungsangebot. Deshalb fordert UMWELT + BAUEN drittens, dass dringend notwendiges zusätzliches Geld für den Wohnbau aufgebracht wird. Damit wird dem Engpass an leistbarem Wohnraum entgegen gewirkt. Um den Budgetpfad nicht zu verlassen, müssen über die Österreichische Bundesfinanzagentur (OeBFA) zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt mit einem niedrigen Zinsniveau aufgenommen und einer Wohnbauoffensive zur Verfügung gestellt werden. Diese Einmalmaßnahme wirkt sich nicht auf den Verschuldungsgrad aus und ist Maastricht-konform. Damit müssen Wohnbau- und Sanierungsinvestitionen ausgelöst werden. Gefordert werden zusätzlich eine Milliarde Euro für den Neubau und 200 Millionen Euro für die Sanierung.

"Die Verwendung dieser zusätzlichen Mittel - mit Abwicklung über die Gemeinnützigen Wohnbauträger - muss daran gekoppelt werden, dass Aufträge nur an österreichische Unternehmen und Beschäftigte mit Sitz in Österreich vergeben werden dürfen. Damit werden die heimische Wirtschaft angekurbelt, Arbeitsplätze geschaffen und Steuereinnahmen erhöht", ergänzt Muchitsch.

"Es ist erfreulich, dass das Thema leistbares Wohnen bei den politisch Verantwortlichen im Bund angekommen ist. Nun kann die Regierung beweisen, dass sie gewillt ist, der Bevölkerung leistbares Wohnen zu ermöglichen und die dafür notwendigen Maßnahmen noch vor der Nationalratswahl umzusetzen. Mit unseren Vorschlägen sichern wir dabei unsere Unterstützung zu", so der Obmann der Gemeinnützigen Wohnbauträger Karl Wurm.

"Anstatt zu streiten, ob Mieter in Gemeindewohnungen oder der Mittelstand mit Eigentumshäusern stärker kontrolliert werden soll, gilt es vorrangig, dringend notwendigen neuen leistbaren Wohnraum zu schaffen", so Frömmel, Wurm und Muchitsch abschließend.

Eine Kurzfassung plus das gesamte Strategiepapier "WOHNEN 2020" ist unter www.bau-holz.at/wohnen2020 als Download verfügbar. Dieses wurde von insgesamt 30 Wohn- und FinanzexpertInnen aus 15 Institutionen und Organisationen erarbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch

Tel.: 0664/614 55 42

Mail: bessere.zukunft @ josef-muchitsch.at |



GBH-Presse

Thomas Trabi M.A.

Tel.: 0664/614 55 17

Mail: presse @ gbh.at