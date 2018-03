"Bürgeranwalt" am 23. März: Kanalanschluss verweigert?

Weiters: Wertloses ÖAMTC-Gutachten und Behindertenwohnung, bitte warten

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 23. März 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Kanalanschluss verweigert?

Eine Familie im oberösterreichischen Geinberg kämpft seit Jahren um die Erlaubnis, ihr Haus an den Oberflächenwasserkanal anschließen zu dürfen. Bisher verweigerte die Gemeinde den Anschluss mit der Begründung, das Haus sei zu weit vom bestehenden Kanal entfernt. Das versteht Familie P. nicht, denn ihr Haus steht mitten in der Siedlung und alle anderen Häuser im Ort sind bereits angeschlossen. Eine Behördenwillkür, meint die Familie, die sich nun an Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek gewandt hat.

Behindertenwohnung - bitte warten!

Frau H. und ihr an multipler Sklerose erkrankter Mann stehen vor einem großen Problem: Sie wohnen im zweiten Stock eines Gemeindebaus ohne Lift und in absehbarer Zeit wird Herr H. wegen des Fortschreitens der Krankheit im Rollstuhl sitzen. Er braucht dringend eine behindertengerechte Wohnung, doch Wiener Wohnen habe bisher keine adäquate angeboten, behauptet das Ehepaar.

Wertloses ÖAMTC-Gutachten?

Frau K. ist verzweifelt: Sie hat ein gebrauchtes Auto gekauft, musste aber bald feststellen, dass das Auto schwere Mängel hatte. Der Schaden: rund 5.000 Euro. Der Vorbesitzer ist nicht mehr auffindbar, eine Klage war erfolglos. Kann Frau K. jetzt den ÖAMTC haftbar machen? Immerhin hat dieser das Auto als "verkehrstauglich" bewertet.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at