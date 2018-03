Die neuen Kontaktlinsen von eyebooster bringen Farbe ins Auge

Berlin (ots) - Eyebooster bietet dem Kunden eine große Palette an Kontaktlinsen mit verschiedensten Farbgebungen und Motiven. Mit der Verwendung dieser Produkte kann das äußere Erscheinungsbild individuellen Vorstellungen angepasst werden. Das umfangreiche Spektrum unterschiedlicher Ausführungen kann online eingesehen und bestellt werden.

Die persönliche Lieblingsfarbe ins Auge setzen

Mit dem großzügigen Angebot an farbigen Kontaktlinsen bietet sich die Gelegenheit seine Freunde oder die Familie mit einem ungewöhnlichen Look zu überraschen. Den Farbwünschen des Kunden sind dabei kaum Grenzen gesetzt, da das Sortiment von blauen Linsen bis hin zu schwarzen Ausfertigungen fast alle erdenklichen Farbgebungen inkludiert. Sämtliche Modelle sind weiche Kontaktlinsen mit einem hohen Wasseranteil für einen erhöhten Tragekomfort. Durch die hohe Deckungskraft der Linsen eignen sich diese farbenfrohen Exemplare laut eyebooster sowohl für Menschen, die normalerweise dunkle Augen haben, als auch auch für helle Augentypen.

Die Kontaktlinsen-Lieblingsfarbe ist immer noch ein schönes leuchtendes Blau. Weiterführende Informationen werden auf

http://www.eyebooster.com/de/blaue-kontaktlinsen/ gefunden.

Motive für lustige Experimente

Des Weiteren bietet eyebooster dem Kunden eine vielfältige Auswahl an Kontaktlinsen, die mit einem Motiv versehen sind. So kann sich der Anwender zum Beispiel mit den sogenannten Fußball Linsen zu seinem Hobby bekennen. Aber auch mit den Katzenaugen Linsen, den Spinnennetz Linsen oder den Wolfsaugen Linsen sind dem Nutzer irritierte Blicke auf der Straße sicher. Darüber hinaus können die Tiermotive auch als Unterstützung für ein Kostüm zu Karneval und Halloween eingesetzt werden. Ein ganz besonders einfallsreiches Produkt sind die Kontaktlinsen mit integrierter Nationalflagge. So kann im Urlaub oder auf einer Motto-Party im wahrsten Sinne des Wortes Flagge bekannt werden.

Augen auf in der Dunkelheit

Ansprechende Lichteffekte lassen sich mit den UV-Kontaktlinsen von eyebooster erzielen. Diese Modelle sind ein trendiges Accessoire für alle, die schon immer mal funkelnde Augen haben wollten und eignen sich zudem auch beim Besuch in einer Disco. Sobald Schwarzlicht auf die Linse trifft beginnt diese grell zu leuchten. Die UV-Linsen sind in verschiedenen Frabausführungen wie neongrün, neonpink oder electric blue erhältlich. Diese Artikel bestehen aus weichem Hydrogel, sodass die Hornhaut des Auges grundlegend vor Verletzungen geschützt ist. Außerdem haben die Linsen durch ihren UV-Filter eine eingebaute Schutzfunktion vor Sonnenstrahlen, die der einer Sonnenbrille sehr ähnlich ist.

