China Sunergy gibt am Freitag, 12. April 2013 finanzielle Ergebnisse für viertes Quartal und Gesamtjahr 2012 bekannt

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - China Sunergy Co., Ltd. ("China Sunergy" oder das "Unternehmen"),ein auf Solarzellen und -module spezialisierter Hersteller, hat angekündigt, am 12. April 2013 vor Markteröffnung in den USA seine finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis 31. Dezember 2012 bekannt zu geben.

Die von China Sunergy im vierten Quartal 2012 ausgelieferten Solarprodukte beliefen sich auf 79 MW und damit auf etwas weniger als die angepeilten 90 MW bis 100 MW, hauptsächlich aufgrund der Verschiebung einiger Lieferungen auf Januar 2013. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal 2012 ein Bruttoergebnis von zwischen minus 3 % und minus 4 % anstelle des vorhergesagten niedrigen einstelligen Werts, hauptsächlich aufgrund einer nicht liquiditätswirksamen Ausgabe für Wertberichtigungen und der gesunkenen durchschnittlichen Verkaufspreise.

Das Management von China Sunergy wird am Freitag, 12. April 2013 um 8:00 Uhr US Eastern Time (Freitag, 12. April 2013 20:00 Uhr Beijing/Hongkong-Zeit) eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten. Dabei wird das Managementteam die finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2012 diskutieren, seine Geschäftsprognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2013 vorstellen und Fragen beantworten.

Zum Einwählen in die Telefonkonferenz:

USA (gebührenfrei): +1-866-519-4004 International: +65-6723-9381 Singapur: 6723-9381 China: 800-819-0121 (Festnetz) /400-620-8038 (mobil) Hongkong: +852-2475-0994

Bitte fragen Sie nach Verbindung mit dem "Q4 2012 China Sunergy Co., Ltd. Earnings Conference Call" und geben Sie folgendes Passwort an:

17057096.

China Sunergy wird die Telefonkonferenz außerdem live als Audio-Webcast ausstrahlen. Der Audio-Mitschnitt wird für sieben Tage im Bereich "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens http://www.chinasunergy.com verfügbar sein.

Im Anschluss an die Telefonkonferenz kann der Mitschnitt auch telefonisch abgerufen werden:

USA (gebührenfrei): +1-855-452-5696 International: +61-2-8199-0299

Das Passwort für den Mitschnitt lautet: 17057096. Der Telefonmitschnitt wird ebenfalls für sieben Tage nach Bekanntgabe der Ergebnisse im Bereich "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Informationen zu China Sunergy Co., Ltd.

China Sunergy Co., Ltd. entwickelt, produziert und liefert hoch wirksame Solarzellen und Module aus Produktionszentren in China und der Türkei in die ganze Welt. China Sunergy investiert außerdem in Solarprojekte mit hohem Potenzial. Die 2004 gegründete China Sunergy ist für fortgeschrittene Solarzellentechnik, zuverlässige Produktqualität und hervorragenden Kundendienst bekannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.chinasunergy.com.

