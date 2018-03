21. China International Clothing & Accessories Fair (CHIC2013)

Peking (ots/PRNewswire) - In der chinesischen Bekleidungsindustrie konnte man schon viele bemerkenswerte Erfolgsgeschichten verfolgen, und jeden Tag kommen weitere wundervolle Geschichten hinzu. Vor diesem Hintergrund öffnete die Messe "China International Clothing & Accessories Fair" (CHIC2013) schon bald zum 21. Mal ihre Tore für die Besucher.

In diesem März findet im New China International Exhibition Center in Peking die CHIC2013 statt. Ausrichter der Veranstaltung sind die China National Garment Association, China World Trade Center Co., Ltd. und der Unterausschuss für die Textilindustrie des CCPIT.

Jetzt, wo sich die chinesische Bekleidungsindustrie im Wandel befindet, ruft die CHIC2013 unter dem Motto "Strong Inside" (Innerlich stark) die Aussteller dazu auf, ein festes Fundament zu schaffen, qualifizierte Produkte anzubieten, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und sich auf lokaler Ebene für die weitere Verbesserung der inneren Stärke der Unternehmen und die Kultivierung tragfähiger Markenwerte einzusetzen.

Auf 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden auf der CHIC2013 Mode für Damen und Herren, Freizeitkleidung, Leder-, Pelz- und Daunenjacken, Kinderkleidung, gemeinsame Pavillons internationaler Marken, Modeaccessoires und, in der Pure-Design-Zone, die aktuellen Kollektionen chinesischer Designer zu sehen sein. Auf der Grundlage ihres Mottos "Strong Inside" möchte die CHIC2013 sich gleich in mehrfacher Hinsicht qualitativ verbessern: Sie möchte ausländischen Marken im Rahmen des sogenannten "Evergreen Plans" als Partner für den Eintritt in den chinesischen Markt zur Verfügung stehen, aktuelle technische Innovationen für die Modebranche vorstellen oder Veranstaltungen zum Knüpfen geschäftlicher Kontakte organisieren, die dem professionellen Standard internationaler Fachmessen entsprechen.

Etwa 1.000 Marken aus 18 Ländern und Regionen werden auf der CHIC2013 vertreten sein, und jede einzelne von ihnen möchte die beeindruckendste Modepräsentation der Messe bieten. Die Modenschauen "9th Session of Jack", "China National Garment Association Award", "China Fashion Forum", "China Fashion Business Forum" sowie die "CHIC2013 Fashion Shows" runden die Eröffnung von Chinas wichtigster Präsentationsveranstaltung für Mode ab. In diesem Moment einsteht eine neue Legende!

