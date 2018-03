Offizielle Eröffnung von Keukenhof 2013 durch Wirtschaftsminister Henk Kamp

Lisse, Niederlande (ots/PRNewswire) - Wirtschaftsminister Henk Kamp hat die 64. internationale Blumenausstellung Keukenhof offiziell eröffnet.

Das Keukenhof-Motto des Jahres 2013 lautet "United Kingdom - Land of Great Gardens". Thematischer Schwerpunkt von Keukenhof wird die bunte Vielfalt des Vereinigten Königreichs sein, da das Land im Hinblick auf Blumenzwiebelexporte und Tourismus ein wichtiger Partner ist. Ausserdem bietet das Land eine riesige Vielfalt an unterschiedlichen Gärten und Landschaftsstilen. Darüber hinaus war Keukenhof ursprünglich als englischer Landschaftsgarten konzipiert.

Die Eröffnung erfolgte in Zusammenarbeit mit Naomi van As. Naomi van As gewann bei den Olympischen Spielen in London die Goldmedaille im Damenhockey. Darüber hinaus wird der erfolgreiche Konzertpianist Wibi Soerjadi dem Nachmittag mit seinem britischen Repertoire musikalischen Glanz verleihen.

Das Motto wird in zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen aufgegriffen, darunter auch in den diesjährigen Highlights-Pavillons, wozu die Ausstellung "My Great Garden", Indoor-Blumenschauen in typisch britischer Umgebung sowie ein Blumenmosaik des Big Ben und der Tower Bridge zählen.

Der Pavillon Juliana wird in Zusammenarbeit mit der Royal Horticultural Society (RHS) eine wunderschöne Ausstellung englischer Gärten veranstalten, in deren Rahmen Sie auch nützliche Tipps für ihren eigenen Garten erhalten werden. Zu Beginn des Tages wird Elizabeth Banks, die Präsidentin der RHS, die Ausstellung "My Great Garden" offiziell eröffnen.

Das Blumenmosaik des Big Ben und der Tower Bridge wird im Jahr 2013 zweifellos der Publikumsliebling von Keukenhof sein. S. E. Paul Arkwright, der Botschafter des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland, hat dem Blumenzwiebelmosaik des Big Ben und der Tower Bridge in Zusammenarbeit mit Keukenhof den letzten Feinschliff verliehen. Das Mosaik misst 13 x 22 Meter und ist aus 60.000 Blumenzwiebeln entstanden. Sein farblicher Glanz wird sich im Frühling des Jahres 2013 in einer Fülle prachtvoller Blumen voll entfalten.

Keukenhof öffnet am Donnerstag, den 21. März 2013 zum 64. Mal seine Pforten für die Öffentlichkeit. Wenn sich die Pforten am 20. Mai 2013 wieder schliessen, werden wieder zahlreiche Besucher aus allen Teilen der Welt Keukenhof einen Besuch abgestattet haben.

