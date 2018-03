Crowe Horwath International und Crowe Horwath Global Risk Consulting zur IAB-Beratungsfirma des Jahres ernannt

(PRN) - - Internationale Firma unterstützt Unternehmen bei Unternehmensführung, Risikomanagement und Vorschrifteneinhaltung

New York (ots/PRNewswire) - Crowe Horwath International wurde vor Kurzem über die zu dieser Gruppe gehörende Firma Crowe Horwath Global Risk Consulting (CHGRC) von der Fachzeitschrift International Accounting Bulletin (IAB) zur Beratungsfirma des Jahres gekürt. Der 2011 gegründet internationale Unternehmensdienstleister CHGRC

unterstützt multinationale

Unternehmen bei allen Belangen rund um Unternehmensführung, Risikomanagement und Vorschrifteneinhaltung.

CHGRC wurde gegründet, um die auf dem Markt bestehende Nachfrage nach einem international einheitlichen Dienstleistungsmodell, das von einer einzigen internationalen Firma bereitgestellt wird, zu befriedigen, anstelle des Ansatzes, ein Netzwerk aus unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen aufzubauen, wie er von vielen großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen verfolgt wird. Die Firma gründete Büros in den USA, dem Vereinigten Königreich, China, Japan, Frankreich und Kanada und stellte Mitarbeiter ein. Larry Rieger, CEO von CHGRC und Partner bei der US-Mitgliedsfirma Crowe Horwath LLP, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Betreuung multinationaler Mandanten und ist ein anerkannter Fachmann auf den Gebieten Unternehmensführung, Risikomanagement und Vorschrifteneinhaltung.

"Mit dieser Auszeichnung hat IAB einen Aspekt gewürdigt, durch den sich CHGRC von anderen Wirtschaftsprüfungsunternehmen abhebt, nämlich unsere vollständig integrierte internationale Praxis bei der Risikoberatung", so Rieger. "Wir haben mit Unternehmen zusammengearbeitet, die auf der Suche nach einer Firma waren, die ihnen einen einheitlichen Ansatz hinsichtlich Risikomanagement, Unternehmensführung und Vorschrifteneinhaltung auf allen Märkten, auf denen sie weltweit aktiv waren, bieten konnte und nicht nur auf lokaler Ebene an diese Dienstleistungen heranging."

"Es ist eine Ehre zur IAB-Beratungsfirma des Jahres ernannt zu werden", meint Kevin McGrath, CEO von Crowe Horwath International. "Wir freuen uns sehr, dass CHGRC für sein einzigartiges Geschäftsmodell und für das Wachstum und den Erfolg, den es in den gerade einmal zwei Jahren seiner Arbeit bereits erreichen konnte, Anerkennung gefunden hat."

Jeder Markt, auf dem CHGRC tätig wird, wird von dieser einen globalen Firma mit einem standardisierten globalen Dienstleistungsansatz unter einer von Rieger eingesetzten Aufsicht betreut, die vom Vorstand überwacht wird. Der integrierte Management- und Marketing-Ansatz von CHGRC beinhaltet unter anderem internationale Schulungen, bei denen Fachleute von überall auf der Welt zusammenkommen, um allgemein gültige Methodiken und Methoden zur Erbringung von Dienstleistungen zu erlernen. Zu diesen Dienstleistungen gehören Unternehmensrisikomanagement, interne Audits, IT-Audits, Einhaltung des Sarbanes-Oxley Act (SOX), Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Beratung über die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Beratungen über Betrugsrisiken sowie Beratungen zu Sicherheit und Datenschutz.

"Unsere Mandanten profitieren von unserem integrierten Ansatz, weil sie international einheitliche Risikoberatungsleistungen in Anspruch nehmen und weil ihnen Fachleute zur Seite stehen, die auf internationaler Ebene arbeiten, sodass die Mandanten die Möglichkeit haben, führende Risikomanagementmethoden zu nutzen", fügt Rieger hinzu.

CHGRC ist eine Mitgliedsfirma von Crowe Horwath International. Das internationale Netzwerk, das zu den führenden 10 Wirtschaftsprüfungsnetzwerken der Welt gehört, besteht aus mehr als 150 unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen mit 640 Niederlassungen in über 100 Ländern weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.crowehorwath.net/risk.

Informationen zu Crowe Horwath International Crowe Horwath International zählt zu den führenden 10 Wirtschaftsprüfungsnetzwerken der Welt und besteht aus mehr als 150 unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen in über 100 Ländern weltweit. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International haben sich einer hervorragenden Qualität ihrer Dienstleistungen, hochgradig integrierten Prozessen zur Erbringung ihrer Leistungen und gemeinsamen Grundwerten verschrieben, von denen sie sich bei ihren täglichen Entscheidungen leiten lassen. Jede Firma ist in der Geschäftswelt ihres jeweiligen Landes gut etabliert und führend und beschäftigt Mitarbeiter aus dem jeweiligen Land, die mit den vor Ort geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten vertraut sind. Dieses Wissen ist für Mandanten, die sich auf neue Unternehmungen einlassen oder in andere Länder expandieren, unverzichtbar. Die Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath International sind für den persönlichen Service bekannt, den sie privaten und öffentlichen Unternehmen aller Branchen bieten und genießen in den Bereichen Audits sowie Steuer- und Unternehmensberatung internationales Ansehen.

