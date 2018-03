EANS-Stimmrechte: Fielmann AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 08. Mrz. 2013, 17:56 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: fielmann INTER-OPTIK GmbH & Co. KG Sitz: Hamburg Staat: Deutschland

Die fielmann INTER-OPTIK GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, Deutschland, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG am 08. März 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 04. März 2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% überschritten hat und zu diesem Tag 55% (23.100.000 Stimmrechte) beträgt.

Davon sind ihr 55% (23.100.000 Stimmrechte) nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Fielmann AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

- KORVA SE, Lütjensee

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Fielmann AG Weidestraße 118a D-22083 Hamburg Telefon: +49(0)40-270 76-0 FAX: +49(0)40-270 76-399 Email: investorrelations @ fielmann.com WWW: http://www.fielmann.com Branche: Einzelhandel ISIN: DE0005772206 Indizes: MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Freiverkehr: Stuttgart, Regulierter Markt: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Ulrich Brockmann

Head of Finance

Telefon: +49(0)40 27076-442

E-Mail: u.brockmann @ fielmann.com