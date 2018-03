Mediengruppe ÖSTERREICH startet das neue Magazin MADONNA Stylebible

Mit dem großen Trendbuch für Frühjahr und Sommer erweitert MADONNA ihr Markenportfolio

Wien (OTS) - Ab heute startet die MADONNA Stylebible auf dem österreichischen Magazinmarkt. Das neue Hochglanzmagazin aus der Mediengruppe ÖSTERREICH richtet sich an Fashionistas, die von Mode und dem Spiel mit Trends, Farben und neuen Schnitten fasziniert sind.

Herausgeberin Uschi Fellner lanciert das neue Magazin unter dem Credo: "Mode und ich = ich will immer mehr!". Deshalb gibt es jetzt die erste MADONNA Stylebible mit noch mehr Trends und Stylingideen, mit fundierten Tipps für Typ und Body, allen Accessoires - von High Heels über It-Bags bis hin zu Schmuck, welche das Leben täglich bereichern und bunter machen. Die ultimativen Beauty- und ausführlichen Wellness-News sowie die aktuellen Frisuren-Trends präsentiert das Magazin ebenso.

Die MADONNA Stylebible erscheint im Hochglanz-Überformat von 240x330mm und ist auf hochwertigstem 135g starken Kunstdruckpapier gefertigt. Die Grammatur des Oversize-Covers beträgt 250g. Das neue Magazin kostet Euro 5,90 und hat zum Start auch auf dem Werbemarkt nachhaltig reüssiert. Renommierte Marken aus der Beautyindustrie wie Chanel und Dior sind ebenso in der Startausgabe dabei wie Strenesse oder Gaudi aus der Modewelt. Im Schmuck- und Uhrenbereich glänzen Wempe, FREYWILLE und Maurice Lacroix. Auch österreichische Top-Unternehmen wie die OMV zeigen in der Launch-Ausgabe Flagge.

"Mit dem Markteintritt der MADONNA Stylebible betreten wir das hochklassige Markengenre und werden in diesem Jahr nicht weniger als sechs themen- und anlassbezogene Ausgaben in diesem Segment auf den Markt bringen. Die nächste Ausgabe im neuen Hochglanzformat und der eleganten Ausstattung wird das "MADONNA-SOCIETY-Look-Book" sein, welches am 16. Mai erscheint. Zeitgleich dazu wird es unter der Ägide von Online-Style-Chefin Jenny Fellner ein neues "Stylebible- und Look-Book-Portal" auf oe24.at geben. Das MADONNA Team hat eine großartige Aufgabe bravourös gemeistert, und wir freuen uns ausgesprochen mit der Stylebible unser Markenportfolio weiter auszubauen. Unser großer Dank gilt den Topmarken, welche uns bereits in der ersten Ausgabe begleitet haben", sagt Oliver Voigt, CEO Mediengruppe ÖSTERREICH.

Rückfragen & Kontakt:

Büro Oliver Voigt

Tel: +43 1 58811 1111

Mail: u.fessl @ oe24.at