Achtung Slime - am Wochenende vergibt Josh Duhamel die Nickelodeon Kids' Choice Awards 2013

- Luca Hänni gewinnt das lokale Voting "Lieblingsstar Deutschland, Österreich, Schweiz" und ist bereits auf dem Weg nach L.A.

- Am 24. März um 18.00 Uhr strahlt Nickelodeon die Awardshow mit den Lieblingsstars der Kinder aus

It's slime time - am 23. März 2013 werden in Los Angeles die Nickelodeon Kids' Choice Awards vergeben und der erste Gewinner steht bereits jetzt fest: Luca Hänni gewinnt die lokale Kategorie "Lieblingsstar Deutschland, Österreich, Schweiz". Das Voting für den lokalen Star endete bereits am 19. März 2013. Der junge Schweizer Luca Hänni wird seinen Award am Samstag persönlich in L.A. in Empfang nehmen.

Bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards haben die Kinder das Sagen:

Es werden die Lieblingsstars von Kids weltweit aus den Kategorien Musik, Film, Fernsehen und Sport geehrt. Die größte Überraschung der Show ist allerdings die berühmt-berüchtigte Slimedusche. Im letzten Jahr hat der grüne Glibber unter anderen Will Smith, Halle Berry und Justin Bieber erwischt.

Unerschrocken und ohne Furcht vor dem grünen Slime haben auch in diesem Jahr zahlreiche Hollywood-Stars ihr Kommen angekündigt. Die Zuschauer können sich unter anderem auf Sandra Bullock, Steve Carell, Neil Patrick Harris, Kaley Cuoco, Steven Tyler, Cory Monteith, Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Big Time Rush, Fergie und viele andere freuen.

Bereits bestätigt sind außerdem die Performances von Pop-Sensation Ke$ha sowie von Multitalent Pitbull, der zusammen mit Christina Aguilera auftreten wird.

Noch bis zum 23. März können Kids weltweit ihre Stimme unter http://kca2013.com für ihre internationalen Lieblingsstars abgeben. Bereits jetzt sind über 326 Millionen Votes eingegangen - ein neuer Rekord in der 26-jährigen KCAs-Geschichte.

Moderiert werden die Nickelodeon Kids' Choice Awards 2013 von Josh Duhamel. Für die deutschen Zuschauer ist Julia Schäfle (aus der Nickelodeon-Serie "Hotel 13") in Los Angeles vor Ort. Sie wird vom orangefarbenen Teppich berichten, die Stars interviewen und Luca Hänni als "Lieblingsstar Deutschland, Österreich, Schweiz" offiziell küren. Ausgestrahlt wird die Show am 24. März um 18.00 Uhr.

