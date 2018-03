Termine am 22. März in der "Rathauskorrespondenz"

09.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Rathausmann an "Wetten dass...?"-Moderator Markus Lanz durch StR Oxonitsch (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Präsentation des "Perspektivenheftes zur Sprachlichen Bildung im Kindergarten" mit u.a. Daniela Cochlar, Leiterin der MA 10 (15., Johnstraße 54, ehem. Forschungskindergarten, Besprechungsraum) 10.00 Uhr, Pressekonferenz "Kidsweb-Relaunch" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und LAbge Novak (Volksschule im Park, 9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Presseakkreditierung unter claudia.varga@wiener- bildungsserver.at) 11.30 Uhr, Fototermin: Twin City Liner startet in die neue Saison mit u.a. GF der Wien Holding Hanke (1., Schiffstation "City" am Schwedenplatz, Anmeldung unter renate.klinger @ wienholding.at) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock)

