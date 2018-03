RK-Terminvorschau vom 26. März bis 12. April 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 26. März bis 12. April 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 26. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 27. MÄRZ: 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Kontraste - Helmut Hable, Susanne Riegelnik" durch BRin Anderle, Begrüßung: GR Woller (Kleine Galerie, 3., Kundmanngasse 30) DIENSTAG, 2. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 3. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Tone Fink und Joshua Sobol durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Verleihung des Paul Watzlawick- Ehrenrings 2013" der Ärztekammer für Wien an Walter Thirring durch Bgm. Häupl und Walter Dorner, Festvortrag: Walter Thirring "Für eine Metaphysik des Seins" (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 4. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Johanna Braun - I'm a necromancer not a belly danver" (MUSA Startgalerie, 1., Felderstraße 6-8, www.musa.at) FREITAG, 5. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Landtag MONTAG, 8. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an James Last durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 9. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Manfred Saller durch StRin Sima (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 10. APRIL: 10.30 Uhr, Pressekonferenz "Abonnementprogramm 2013/2014" (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Wotruba-Salon) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Chefinspektor Herbert Leisser sowie der Einsatzmedaille des Landes Wien an Gökhan Olpak und Gruppeninspektor Willibald Stoifl durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Prof. Harry Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Hauptstraße 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) DONNERSTAG, 11. APRIL: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, EG, Festsaal) FREITAG, 12. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung der Prof.-Dr.-Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in Gold an Prof. Dr. Alfred Springer, der Prof.-Dr.-Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in Silber an Dr.in Gertrude Bogyi, der Prof.-Dr.-Julius- Tandler-Medaille der Stadt Wien in Bronze an Hofrat Prof. Mag. Johann (P. Albert) Gabriel sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generalsekretär i.R. Dr. Wolfgang Kopetzky durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal)

