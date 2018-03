AVISO: Montag, 25.03.13, 17.00 Uhr - Landesversammlung der Grünen

Termin Landesversammlung zu Regierungsbeteiligung der Grünen

die Grünen Kärnten veranstalten am Montag, 25.03.13, ab 17:00 Uhr eine Landesversammlung in Klagenfurt. Die Landesversammlung wird als höchstes Parteigremium über eine mögliche Beteiligung der Grünen in einer künftigen Koalition mit SPÖ und ÖVP beraten und das Koalitionsabkommen allfällig bestätigen.

Landesversammlung der Grünen

Zeit: Montag, 25. März 2013, 17.00 Uhr

Ort: Europahaus, Reitschulgasse 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tagesordnung:

Beginn 17.30 Uhr

+ Eröffnung & Begrüßung Landessprecher Frank Frey

+ Formalia

+ Rede LAbg. Rolf Holub

+ Grüne Regierungsbeteiligung

+ Anträge

+ Allfälliges

