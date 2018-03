Heute hat die Messe Tulln den ersten Gartenevent der Gartensaison eröffnet!

POOL + GARDEN TULLN - 21. bis 24. März 2013 Die Messe für Stilvolles Leben im eigenen Garten

Tulln (OTS) -

Frühlingsbeginn auf der pool + garden Tulln

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2013 - die pool + garden Tulln. Unter dem Motto " Stilvolles Leben im eigenen Garten" zeigen 220 Aussteller die neuesten Trends rund um die Gestaltung des grünen Wohnzimmers. Der Garten ist für viele Menschen nicht nur ein Lebenselixier - Herr und Frau Österreicher verbringen auch viel Zeit im eigenen Garten. Am liebsten wird der Garten zum Spielen, Grillen, Feiern, Relaxen und Wohlfühlen verwendet. Das beliebte "Garteln" darf aber auf keinen Fall fehlen. Bei der pool + garden Tulln - der ersten Gartenmesse der Saison gibt es einen Einblick und Überblick über die aktuellsten Trends zu den Themen Garten, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Terrassen Beläge, Natursteine und jede Menge Gestaltungsideen.

Gartentrends 2013 - Knallige Töne und die Farben des Meeres schon jetzt bei der pool + garden Tulln 2013

Die Gartengestaltung wird heuer durch blaue Farben, die mit weißen Akzenten den maritimen Einfluss deutlich machen geprägt. Dazu passen wunderbar die Farben Braun und Beige. Dennoch dürfen Sie aber auch mit knalligen Farben für viel Frische sorgen. Kissen, Dekorationsartikel, Kerzen und Gläser gehören harmonisch zu diesen Farben abgestimmt. Zu den Farben Dunkelblau und Weiß passt als frischer Farbtupfer ein Kissen in knalligem Apfelgrün. Besonders schön wirken Gartenmöbel aus schmiedeeisernem Material, das ein wenig mediterranes Flair in den Garten bringt. Aber auch aus dem leichten und dennoch sehr stabilen Aluminium werden hier zauberhafte Modelle geschaffen. Klassiker werden wieder aktuell und die Gartenlandschaften ähneln mehr einem Wohnzimmer, als einer klassischen Gartenmöblierung. Alles in allem wird der heurige Sommer bunt, mediterran und verbreitet viel Charme.

Die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik Zeitgleich zur pool + garden Tulln findet die Kulinar Tulln statt

Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen

Die Kulinar Tulln - die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik hat sich bei der 4. Ausgabe zu Österreichs größter "Genuss-Messe" entwickelt. Das Motto der Messe 2013 lautet: "Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen" - 150 Aussteller sind mit Schmankerl & Spezialitäten auf der Messe Tulln vertreten.

"Der größte Feinkostladen Österreichs"

150 Aussteller aus verschiedenen Bundesländern Österreichs sind mit heimischen Spezialitäten vertreten und laden die Besucher auf Ihre Stände zu Kostproben ein. Das Angebot ist vielfältig, angefangen von Schinkenprodukten, Fleisch und Wurstwaren, Wild, Fisch über Essig und Öle aus allen Bereichen bis hin zu Bio Produkten wie Käse, Teigwaren oder Gewürze. Auch alle Naschkatzen kommen nicht zu kurz: Mehlspeisen, fruchtige Marmeladen, köstliches Dörrobst, Chutneys und Fruchtaufstriche, sowie handgeschöpfte Schokoladen warten darauf probiert und gekauft zu werden. Alle Köstlichkeiten am Marktplatz der Genüsse können Sie nicht nur vor Ort verkosten, sondern auch erwerben und mit nach Hause nehmen.

Die Gartensaison 2013 kann kommen - Termin vormerken:

POOL + GARDEN TULLN sowie Kulinar Tulln

TERMIN: 21. - 24. MÄRZ 2013

