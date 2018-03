Seeber: Schlechte Wasserbilanz am Weltwassertag

Umweltsprecher der Europäischen Volkspartei beklagt mangelnde Umsetzung der Wassergesetze durch EU-Mitgliedstaaten

Brüssel, 21. März 2013 (OTS) "Es wird leider noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Seine hinunterfließen, bis die EU-Wasserziele erreicht sind", bemängelt der Umweltsprecher der Europäischen Volkspartei (EVP), Richard Seeber, anlässlich des morgigen Weltwassertages die unzureichende Umsetzung der Wassergesetze durch EU-Mitgliedstaaten. "Heute wissen wir, dass 48 Prozent der europäischen Oberflächengewässer nicht wie in der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen den 'guten ökologischen und chemischen Status' bis 2015 erreichen werden", so Seeber. ****

Hauptgrund sei, dass die existierenden EU-Gesetze zur Wasserqualität von einigen EU-Mitgliedstaaten nicht umgesetzt und angewandt werden. "Außerdem muss die Wasserpolitik viel globaler gesehen werden. Auch andere Politikbereiche wie Landwirtschaft, Industrie, EU-Regionalpolitik und Energiepolitik müssen an einem Strang ziehen, sonst wird unser Wasser nicht sauberer", so der EU-Abgeordnete. Seeber kritisiert auch die unvollständige Datenlage:

"Für 40 Prozent der europäischen Gewässer gibt es keine Informationen zu ihrem chemischen Zustand. Wenn wir nicht wissen,

wo das Problem liegt, können wir es nicht lösen", so Seeber.

Als Gründer und Präsident der parteiübergreifenden sogenannten "Intergruppe Wasser" im Europäischen Parlament setzt Seeber sich für eine ambitionierte und besser koordinierte EU-Wasserpolitik ein. Ebenso führt er die Verhandlungen der EVP zur Wasserpolitik. Derzeit ist er Chefverhandler des EU-Parlaments für die Liste von chemischen Substanzen, die in europäischen Gewässern reduziert werden sollen.

