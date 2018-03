ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Handball-Liga-Austria-Spiels SG Insignis Handball Westwien - Fivers WAT Margareten

Am 22. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 22. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Handball-Liga-Austria-Meister-Play-off-Spiels SG Insignis Handball Westwien gegen Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom "Masters of Dirt" um 22.00 Uhr und Folge drei des neuen Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Fivers WAT Margareten bleibt in der Hollgasse weiter ohne Punkteverlust. Der Tabellenführer besiegte zum Abschluss der 6. Meister-Play-off-Runde Moser Medical UHK Krems mit 31:28 (20:13). Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Denn die Fivers gaben in der zweiten Halbzeit einen Acht-Tore-Vorsprung aus der Hand. SG Insignis Handball Westwien musste sich zuletzt Union Juri Leoben mit 23:26 (12:11) geschlagen geben. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht über die IBU Youth and Juniors Biathlon Championships in Obertilliach.

Das neue Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

