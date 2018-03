Milestone Arcus(TM): Neue Video-Management-Software für multiple Plattformen und integrierte Lösungen

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Die kostengünstigen Angebote sind von geringer Komplexität und laufen auf

Linux(R), Mac(R) oder Windows(R)

Milestone Systems, ein Anbieter von Video-Management-Software (VMS) über Internet Protocol mit offener Softwareplattform, präsentiert Milestone Arcus(TM), eine integrierte Video-Überwachungsplattform für kostengünstige und leicht zu bedienende Sicherheitssysteme. Milestone Arcus läuft auf den Betriebssystemen Linux(R), Mac(R)OSX und Windows(R) und lässt sich mit Netzwerkspeichern, Kameras oder anderen Peripheriegeräten integrieren. Auf dem aktuellen Markt für Sicherheitstechnik ist dies ein signifikantes Alleinstellungsmerkmal. Hardwarepartner können Milestone Arcus in jede Form von Hardware einbetten und damit ein geradliniges und leicht zu installierendes Video-Management-Tool zu einem sehr attraktiven Preis in Ihr Angebot aufnehmen.

Milestone Arcus ist eine VMS-Lösung für multiple Plattformen, die Hardwareanbieter in ihre Produkte einbetten und über ihre eigenen Kanäle als gebrauchsfertige Standardlösung vertreiben können. Diese integrierten Lösungen werden neben der Marke des Partners unter dem Namen Milestone vertrieben, so dass der Kunde weiss, er bekommt die beste Qualität auf dem Gebiet der Videotechnik. Milestone Arcus ist das schlankeste und zugleich leistungsstärkste Produkt der Milestone-Produktfamilie. Bislang belegte die VMS Milestone XProtect(R) diese Position, ein Angebot, das auf Windows läuft und über ein globales Netz von Vertriebspartnern vermarktet wird.

Milestone Arcus ist ein brandneues VMS-Produkt. Kern der Lösung ist ein neuer Programmiercode, der auf der Grundlage der 15jährigen Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Videoüberwachungstechnik entwickelt werden konnte. Das Produkt ist das erste Ergebnis der neuen Abteilung Incubation & Ventures, die Milestone 2012 eröffnet hat.

"Milestone Arcus ist eine VMS für multiple Plattformen, die Hardwareanbieter in ihre Produkte einbetten können. Damit lässt sich die Nachfrage ihrer Kunden nach einer einfachen, kostengünstigen Überwachungstechnik bedienen. Milestone Arcus erlaubt unseren Partnern und ihren Kunden einen leichten und schnellen Umstieg von analog auf IP", erklärt Lars Nordenlund, Vizepräsident der Abteilung Incubation & Ventures bei Milestone Systems.

Etwa 60 % des Markts für Sicherheitstechnik stützt sich Schätzungen zufolge auf analoge Technik, so dass der Umstieg auf IP-Netzwerklösungen in den kommenden Jahren ein beträchtliches Geschäftspotenzial birgt.

"Vorsichtig geschätzt wird auf dem Markt für Sicherheitstechnik bis 2015 ein Absatz in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar auf IP umgestellt, und das schliesst Wartung und Service noch nicht mit ein. Milestone Arcus eröffnet neue Wachstumschancen, die das Geschäft der Hardwareanbieter vorantreiben können", erklärte Balaji Srimoolanathan, Chefberater für Luftfahrt, Verteidigung & Sicherheit bei Frost & Sullivan. "Milestone Arcus kommt für diesen Trend zum rechten Zeitpunkt und kann das untere Ende des Markts für Sicherheitstechnik erreichen, das gerade in der Umstellungsphase sein wird. Es wird ein wichtiger Marktantrieb sein und die Motivation vieler Leute, auf IP umzustellen, enorm beeinflussen."

Hardwareanbieter, die Milestone Arcus in ihre Produkte einbetten, werden aufgrund geringer Entwicklungskosten aus der Verwendung der VMS-Technik der Top-Marke Milestone Vorteile ziehen. Integration und Software-Upgrades für neue Versionen werden von Milestone geliefert.

Eine Reihe von Partnern, die sich bereits für die neue Lösung entschieden haben, werden in Kürze ihre Produkte mit integriertem Milestone Arcus präsentieren. Treffen Sie uns bei der ISC West in Las Vegas vom 10. bis 12. April am Stand von Milestone Systems (Nr. 20053) und besuchen Sie uns auf http://www.milestonesys.com/Arcus.

Informationen zu Milestone Systems

Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist laut IMS Research internationaler Branchenführer auf dem Gebiet der Video-Management-Software über Internet Protocol mit offener Plattform. Die Plattform XProtect(R) ist eine leistungsstarke Überwachungslösung , die leicht zu bedienen und zuverlässig ist und sich bei tausenden von Kunden in aller Welt bereits bewährt hat. XProtect unterstützt eine umfassende Auswahl an Netzwerkhardware und Integrationsmöglichkeiten mit anderen Systemen und liefert damit die beste Überwachungslösung ihrer Klasse - damit Unternehmen per Video Risiken steuern, Menschen und Vermögenswerte schützen, Prozesse optimieren und Kosten senken können. Die Software von Milestone wird über autorisierte und zertifizierte Partner vertrieben. Nähere Informationen finden Sie auf http://www.milestonesys.com.

