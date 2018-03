Erzählkunstfestival "fabelhaft!" heuer zum 7. Mal in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich präsentierte Erzählkünstler Folke Tegetthoff gemeinsam mit Bildungs-Landesrat Mag. Karl Wilfing in den Räumlichkeiten der NÖ Versicherung in St. Pölten das neue Programm der mittlerweile siebenten Ausgabe des Erzählkunstfestivals "fabelhaft!Niederösterreich". Das Festival, das auch 2013 wieder von Folke Tegetthoff veranstaltet wird, bietet Erzählkunst auf höchstem Niveau und das mit 32 Künstlern aus 13 Nationen an 4 Orten in ganz Niederösterreich.

"Bildung bestimmt wesentlich die soziale und wirtschaftliche Zukunft der Gesellschaft. Dabei ist die Lesekompetenz der wesentlichste Faktor. Die Förderung unserer Jüngsten im Bereich Lesen ist daher die wichtigste Aufgabe für alle, die in der Bildung tätig sind. Schon Albert Einstein hat gesagt 'Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt'. Folke Tegetthoff und die teilnehmenden Geschichten-Erzähler führen uns in eine solche Welt, der keine Grenzen gesetzt sind", stellte Wilfing bei der Eröffnung fest.

Vom 16. bis 22. Mai erzählen im Rahmen von "fabelhaft!Niederösterreich" 32 Künstlerinnen und Künstler in 13 Veranstaltungen Geschichten, wie sie erstaunlicher nicht sein könnten. Mit Wörtern, Händen und Füßen, mit Geräuschen, Gesten und Gesichtern, mit Musik und vielen anderen Erzähltechniken wird gearbeitet. Neu ist auch, dass während des Festival-Zeitraumes alle Künstlerinnen und Künstler unter dem Motto "Rent a Story-Teller" auch "gemietet" werden können - für die ganz spezielle Vorführung zu Hause oder im Unternehmen.

