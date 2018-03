Donaustadt: Musikalische "Sterne des Südens" im Stadl

Wien (OTS) - Zu einem stimmungsvollen Musik-Abend mit dem Titel "Sterne des Südens" lädt der Verein "Kulturfleckerl Eßling" am Freitag, 22. März, ein. Freunde griechischer Weisen dürfen das Gastspiel von Loukia Agapiou (Gesang) und Lakis Jordanopoulos (Gesang und Gitarre) im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) nicht versäumen. Das Konzert startet um 19.00 Uhr. Loukia und Lakis werden von Antonis Vounelakos (Gitarre) und Herwig Thöny (Bass) begleitet. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam gibt Zählkarten aus. Karten-Wünsche nimmt der Verein unter der Rufnummer 774 80 72 (zur Abendzeit) oder via E-Mail entgegen. E-Mails sind an die Adresse reservierung @ kulturfleckerl.at zu senden. Informationen über zukünftige Kultur-Programme des seit mittlerweile 10 Jahren bestehenden Vereines können unter der Telefonnummer 06991/80 646 40 und per E-Mail, die Adresse heißt kultur @ kulturfleckerl.at, erfragt werden. Umfassende Angaben über das "Kulturfleckerl"-Team und den "Kultur-Stadl Eßling" publiziert der Verein im Internet: www.kulturfleckerl.at. (Schluss) enz

