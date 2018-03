Margareten: Dichter-Wettlesen im Zeichen der Erotik

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" veranstaltet am Freitag, 22. März, ein originelles Dichter-Wettlesen in der "Arena-Bar" (5., Margaretenstraße 117). Passend zum Ort der Veranstaltung dominieren bei dem Rezitationsabend sinnliche Aspekte. Der kurzweilige Wortkünstler-Wettstreit mit dem Titel "Poetry Rotlicht Slam" fängt um 19.30 Uhr an (Einlass: 19.00 Uhr). Jeder der Teilnehmer trägt zwei Texte zum Schwerpunkt "Liebe - Erotik - Beziehung" vor. Die Lesedauer ist pro Text mit 5 Minuten begrenzt. Eine Publikumsjury entscheidet über den Gewinner. Moderation: Christian Schreibmüller und Philipp Schlögl. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/480 48 61 (E-Mail:

schreibi66@gmx.at). Der Eintritt ist kostenlos. Die Organisatoren ersuchen die Zuhörerschaft um Spenden. Informationen über kulturelle Initiativen des Vereins "Aktionsradius Wien" fordern Interessierte unter der Rufnummer 332 26 94 (E-Mail: office @ aktionsradius.at) an.

o Allgemeine Informationen: Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

