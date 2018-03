Weltwassertag: EuropäerInnen verbrauchen 4.750 Liter Wasser pro Tag

Verbrauch von "virtuellem" Wasser weit unterschätzt - lebenswichtige Ressource Wasser fließt "unbemerkt" in weltweite Konsumgüterproduktion

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltwassertages am 22. März weist die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 auf den zunehmenden Verbrauch der lebenswichtigen Ressource Wasser hin. "Der direkte Wasserverbrauch - etwa durch Trinken, Kochen oder Waschen - macht nur einen Bruchteil des europäischen Wasserverbrauchs aus. Der Großteil entsteht durch den Konsum von Gütern, die in ihrer Produktion sehr wasserintensiv sind. Mit dem zunehmenden weltweiten Handel mit Materialien und Produkten steigt der Verbrauch von "virtuellem" Wassers stetig an", warnt Lisa Kernegger, Ökologin bei GLOBAL 2000. Durchschnittliche EuropäerInnen verbrauchen demnach 4.750 Liter Wasser pro Tag.

Virtuelles Wasser beschreibt, welche Menge Wasser in einem Produkt oder einer Dienstleistung enthalten ist oder zur Herstellung verwendet wird. Im Gegensatz zu direkt verbrauchtem Wasser wird der Anteil des "virtuellen Wassers" oft unterschätzt. "Zum Beispiel fällt bei der Erzeugung von Rindfleisch nicht nur der Verbrauch von Trinkwasser für die Tiere an, sondern auch die Bewässerung von den Feldern und Wiesen, welche das Futter liefern. Weiters wird auch das sogenannte Nutzwasser eingerechnet. Für die Erzeugung von einem Kilo Rindfleisch braucht man im globalen Durchschnitt also rund 15.000 Liter Wasser. Oder ein anderes Beispiel: Für die Produktion eines einzigen Baumwoll T-Shirts werden im Durchschnitt 2700 Liter Wasser benötigt ", berichtet Kernegger.

Die beträchtlichen Mengen an Gütern, die in Europa konsumiert werden, werden häufig in anderen Weltregionen angebaut oder produziert. "Mit dem Import von wasserintensiven Produkten konsumieren wir hier in Europa gleichsam Wasser aus anderen Regionen der Welt", erkärt Kernegger. "Paradoxerweise wird oft in Ländern mit geringen Süßwasserreserven ein großer Teil des Wassers für die Produktion von Exportgütern für wasserreiche Länder verwendet. Dadurch ist oft die knappe regionale Wasserversorgungssituationen enorm verschärft", sagt die Ökologin. "Unser Konsum übt demnach indirekt Druck auf die Wasserressourcen anderer Länder aus." Daher ein dringender Aufruf der Umweltschützer zum Wasser sparen: "Wasser sparen kann man also nicht nur, indem man das Wasser beim Zähne putzen nicht rinnen lässt, sondern auch indem man nur das konsumiert, was man wirklich benötigt", rät Kernegger.

