Agnitio bringt Rainmaker One zur einfacheren Verwaltung unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Apps auf den Markt

Ein schneller und einfacher Weg, das schnelle Wachstum digitaler Inhalte zu kontrollieren

Eine skalierbare, servicebasierte Lösung, die eine komplette Pull-Marketingstrategie unterstützen kann

Eine komprimierte Version der vollständigen Agnitio Rainmaker-Suite soll im Juni auf den Markt kommen

Agnitio, der Marktführer für Pull-Marketing in der Pharmabranche, bringt eine einfache, eingängige und schnelle Methode auf den Markt, das schnelle Wachstum digitaler Inhalte zu kontrollieren.

Rainmaker One ist eine servicebasierte Lösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Pharmaunternehmen zugeschnitten ist. Dank typischer App-Funktionen und des Wegfalls der Komplexität, die die Verwaltung unabhängiger Apps mit sich bringt, bietet er ausserdem die notwendige Skalierbarkeit, um die eine vollständige Pull-Marketing-Strategie zu implementieren, was eine Multikanal-Datenerfassung komplexer Datensätze ermöglicht.

"Vorteile wie die Inhaltsaktualisierung und die Funktion zur Wiederverwendung machen Rainmaker One zu einer besonders flexiblen Methode, um Inhalte zu verwalten, zu veröffentlichen und wieder zu löschen", erklärte Eyal Steinitz, Chief Operating Officer bei Agnitio. "Traditionelle Apps neigen dazu, grosse Mengen an unzusammenhängenden Inhalten zu produzieren, was sehr kostspielig sein kann und schwierig zu verwalten ist."

"Rainmaker One sorgt für eine effizientere Wiederverwendung von Inhalten in allen Kanälen, vereinfacht die Technik- und IT-Ressourcenverteilung und erleichtert Agenturen und Kunden die gemeinsame Nutzung von Inhalten. Darüber hinaus fällt die Notwendigkeit eines internen App Store und der Stammdatenverwaltung zur Verwaltung von Benutzern und Inhalten weg."

Das neue Agnitio bietet Marketingfachleuten im Pharmabereich neue Möglichkeiten, da sie so Inhalte intern prüfen, genehmigen, veröffentlichen, aktualisieren und wieder löschen können, ohne dass die IT-Abteilung oder andere Abteilungen daran beteiligt sind.

Rainmaker One ist eine überarbeitete Version der neuen Agnitio Rainmaker-Softwaresuite, die im Juni auf den Markt kommen soll. Als aktualisierte Version des aktuellen Agnitio-Angebots, die über viele Jahre entwickelt wurde, ist die Rainmaker-Suite einfach zu installieren und kann in eine Reihe bestehender Systeme integriert werden, was eine vollständige Individualisierung der Kundenkommunikation ermöglicht.

Kunden, die sich für Rainmaker One entscheiden, erhalten eine umfangreiche Einführung und Unterstützung von erfahrenen Agnitio-Mitarbeitern rund um die Uhr in zahlreichen Sprachen.

Informationen zu Agnitio

Agnitio hilft pharmazeutischen und Medizingeräte-Unternehmen dank seiner führenden Pull-Marketing-Software-Plattform für die pharmazeutische und Medizingeräteindustrie dabei, effektive Beziehungen mit medizinischen Fachkräften aufzubauen. Das System von Agnitio wurde bereits in mehr als 45 Ländern und in 25 Sprachen eingeführt. Es wird von grossen pharmazeutischen und Medizingeräteunternehmen verwendet, unter anderem GSK, MSD, Novartis, Roche, Bayer und Takeda.

