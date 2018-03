Tiroler Tageszeitung vom 21. März 2013; Leitartikel von Max Strozzi: "EU-Krisenmanagement auf dem Prüfstand"

Innsbruck (OTS) - Utl: Nach dem versuchten Angriff auf die Kleinsparer versucht die Regierung in Zypern weiterhin, sich mit allen Mitteln als Steuerschlupfloch zu behaupten. Europas Krisenmanagement droht am Zwergenstaat zu scheitern.

Dass ein solcher Zwergenstaat wie Zypern die ganze Eurozone in Aufruhr versetzen kann, ist mehr als erstaunlich. Es ist aber auch ein Ergebnis jahrelangen Wegschauens und mangelnden Krisenmanagements. Dass auf Zypern Schwarzgeld gewaschen wird, dass auf der Insel Briefkastenfirmen wuchern, dass sich dort das Bankensystem als quasi einziger Wirtschaftszweig aufgebläht hat, dass von den Banken dort steuerfrei viel zu hohe Zinsen im Vergleich zu den restlichen Euroländern gezahlt wurden - das alles ist der europäischen Politik seit Jahren bekannt und wurde im Grunde toleriert. Jetzt, wo das über Jahre gewachsene zypriotische Finanzsys tem zu Lasten von Resteuropa zu platzen droht, darf Europa nicht länger zuschauen. Denn die Inselrepublik versucht nach wie vor, sich mit allen Mitteln als Steueroase und Schwarzgeld-Versteck zu behaupten. Und mit dem jüngsten Signal, notfalls auch die kleinen Sparer zur Kasse zu bitten, hat Zypern mit dem Segen der Euro-Politiker die Krisenangst wieder an die Oberfläche gespült und das Vertrauen der Sparer in ganz Europa einmal mehr erschüttert. Das ist kein Beweis für eine funktionierende Krisenpolitik.

Zypern sucht jetzt in Russland verzweifelt nach frischem Geld, um sich als Zufluchtsort für Schwarzgeld-Ritter, als Steuerparadies für Oligarchen und als Eldorado für Briefkastenfirmen zu behaupten. Denn ein anderes Geschäftsmodell hat die gespaltene Insel nicht.

Europa kann es sich allerdings nicht länger leisten, hier zuzuschauen. Schließlich hat erst die Summe vergangener Sündenfälle zur jetzigen Krise geführt. Erst wurde die Finanzbranche "dereguliert", sprich von jeglicher Kontrolle befreit. Später warfen die Eurostaaten mit einem Augenzwinkern das Verbot über Bord, die Staatsschulden über 60 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen zu lassen. Als die Krise auswuchs, wurde das Tabu gebrochen, wonach kein Eurostaat für den anderen einspringen darf. In Griechenland hat man so lange gezögert, bis es letztlich zu spät war. Am Höhenpunkt der Krise kaufte die Europäische Zentralbank Staatsanleihen von Problemländern auf - das galt vor der Krise als absolutes No-go, nun gilt es als erfolgreiches Rettungsvehikel. Mit dem jüngsten Signal, zur Bankenrettung auch notfalls das Geld der Kleinsparer anzugreifen, hat das Krisenmanagement der Euroländer aber einen negativen Höhepunkt erreicht. Die Frage ist jetzt, ob die Euroländer es schaffen, ohne weitere Kollateralschäden noch die Kurve zu kratzen.

