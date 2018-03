"Kleine Zeitung" Kommentar: "Europas Lehren aus der Krise gehen ins Leere" (von Manfred Neuper)

Ausgabe vom 21. 03. 2013

Graz (OTS) - Zornige Zyprioten, echauffierte Euro-Finanzminister, ratlose Retter. Die Euro-Schuldenkrise ist wieder da, freilich ohne je weg gewesen zu sein. Eine System-Krise lässt sich halt nicht durch ein paar markige Sager à la "wir sind übern Berg" wegplappern.

Zu Recht wird einmal mehr die Frage aufgeworfen, wie es sein kann, dass ein kleiner Inselstaat die Euro-Retter neuerlich so aus der Bahn werfen kann. Da gab's die von bescheidener Klugheit beseelte Idee, die zypriotischen Sparer sollen mittels Über-Nacht-Zwangsabgabe an der Rettung beteiligt werden. Damit war man bereit, eine der letzten Vertrauensbastionen im Finanzsektor, die Einlagensicherung der Sparguthaben bis 100.000 Euro zu opfern.

Der Verweis auf den "Sonderfall Zypern" geht ins Leere. Derlei Versprechen samt Serien-Tabubrüchen ziehen sich wie ein roter Faden durch die trübe Historie der Euro-Rettung. Die Rettung Zyperns ist -auch das kennen wir schon - in erster Linie eine Rettung der zypriotischen Großbanken. Die sind viel zu groß für diese kleine Volkswirtschaft. Und warum sind sie so groß? Weil sich Zypern durch extrem niedrige Steuern und extrem hohe Einlagenzinsen zu einem Magnet für kapitalstarke ausländische Investoren (und ihr Schwarzgeld) entwickelt hat. Dass es innerhalb der Euro-Zone noch immer möglich ist, dass Mitgliedsländer ihr Geschäftsmodell auf dem Prinzip einer Steueroase gründen, ist unverständlich.

EU-weit wurde wiederholt das Trockenlegen der Steuerparadiese in Aussicht gestellt. Für die Ernsthaftigkeit des Unterfangens war Zypern bisher ein trauriges Musterbeispiel.

Warum aber kann man die siechenden zypriotischen Banken nicht in die Pleite schicken? Ganz einfach, weil es noch immer kein Bankeninsolvenzrecht - und damit auch keine geordnete Insolvenz -gibt. Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers jährt sich heuer zum fünften Mal. Das Versprechen gegenüber dem Steuerzahler, dass er bei Bankenrettungen künftig nicht mehr als Erster zum Handkuss "gebeten" wird, wartet EU-weit nach wie vor auf die Umsetzung. Die sogenannte europäische Bankenunion steckt in den Kinderschuhen. Bis sie erwachsen und damit handlungsfähig ist, werden noch viele Jahre vergehen.

Was lernen wir also aus der Zypern-Krise? Banken müssen auch pleitegehen dürfen, ohne dass gleich der ganze Währungsraum in Gefahr gerät. Und Steueroasen müssen trockengelegt werden. Wir lernen also nichts, was wir nicht ohnehin schon seit Jahren leidvoll erfahren müssen. Und das ist das wirklich Schlimme an dieser Krise.****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at