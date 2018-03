Panorthodoxe Vesper zum Sonntag der Orthodoxie

Am Sonntag der Orthodoxie kommen traditionell die Geistlichen und Gläubigen der Orthodoxen Kirche in Wien zusammen, um ihre Einheit und Konziliarität zu feiern.

Wien (OTS) - Wien, 20.03.2013 (oid) Am Sonntag 24.03.2013 findet um 17.00 Uhr anlässlich des Sonntags der Orthodoxie eine Panorthodoxe Vesper in der Kirche der rumänisch-orthodoxen Gemeinde, Simmeringer Hauptstraße 161, 1110 Wien, statt.

Der "Sonntag der Orthodoxie", der von allen orthodoxen Christen weltweit am ersten Sonntag der Großen Fastenzeit feierlich begangen wird, erinnert an die Beschlüsse des 7. Ökumenischen Konzils aus dem Jahre 787 als der Bilderstreit "Ikonoklasmus" verurteilt wurde und die Ikonenverehrung wiederhergestellt wurde. Nachdem im VII. und VIII. Jahrhundert die Ikonenverehrung verfolgt wurde, erfolgte während der Regentschaft der Kaiserin Theodora und des Patriarchen Methodius 843 erstmalig die Feier zum Sonntag der Orthodoxie bzw. Sonntag der Rechtsgläubigkeit, als Zeichen der Richtigkeit der Ikonenverehrung und Einheit der Kirche. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Orthodoxe Kirche

Mirko Kolundzic

Tel.:0681-10479215

Mail: presse @ orthodoxe-kirche.at