Valencia College verwendet hochmoderne Simbionix-Simulatoren für Ausbildungsprogramm im Bereich kardiovaskulärer Technologie

Cleveland (ots/PRNewswire) - Simbionix bietet sogenannte Cardiovascular Technology (CVT)-Programme (dt. Programme für Herz-Kreislauf-Technologie) mit Ausbildungssimulatoren, die den Studierenden virtuell eine lebensechte Lernerfahrung bieten. Das Valencia College in Orlando, Florida, wendet diese Technologie in seinem CVT-Programm am Allied Health Department an.

Die Hochschul-Ausbilder verwenden die Simulatoren von Simbionix, um den Studenten ein lebensecht simuliertes Umfeld für endovaskuläre und periphere vaskuläre Eingriffe zu bieten. Die Module des ANGIO Mentor sind für die Bereiche Herz, Herzrhythmusmanagement, Nieren, SFA, Becken und den Bereich unter dem Knie konzipiert.

"Letztlich ist die Verwendung von Simulation in den gesundheitswissenschaftlichen Ausbildungsprogrammen bei Valencia für die Ausbildung der Studierenden von höchster Bedeutung", erklärt Penny Conners, Dekanin für Gesundheitsberufe am Valencia College. "In unserem CVT-Programm lernen die Studierenden anhand des Simbionix-Simulators die exakten Vorgänge, die sie später im Krankenhaus durchführen werden. So hilft die Simulation den Studierenden, die bestmögliche Versorgung in ihrem Bereich zu erlernen und die Sicherheit der Patienten dabei stets an erster Stelle zu positionieren."

Der ANGIO Mentor ermöglicht Erfahrungen mit grundlegenden/fortgeschrittenen Fähigkeiten mit Führungsdrähten und Kathetern und bei endovaskulären Eingriffen. Ausserdem kann Team-Erfahrung im Katheterlabor gesammelt werden. Weiterhin wird erlernt, wie der C-Arm, der Patiententisch und der fluoroskopische Bildschirm bedient werden, wie das hämodynamische Monitoring gelesen wird und wie die Medikation bei komplizierten Behandlungen verwaltet wird. Der Simulator bietet eine praxisnahe Ausbildung, die dafür ausgelegt ist, die Geschicklichkeit und die Fähigkeit, das richtige Instrument auszuwählen, zu trainieren. Die Studierenden arbeiten mit der hervorragenden Haptik, die eine realistische Simulation für Führungsdrähte, Ballons, Stents und andere interventionelle Geräte gewährleistet.

"Der ANGIO Mentor ist bei den Kollegen aus dem Bereich der chirurgischen Facharztausbildung und in angrenzenden Gebieten auf breite Zustimmung gestossen", sagte Inbal Mazor, Vice President für Marketing bei Simbionix. "Unsere tragbaren haptischen Simulatoren und unsere umfangreiche Bibliothek an Modulen und Fällen wurden für die CVT-Hochschulausbildung übernommen."

Team-Übungen bauen Vertrauen auf und helfen den Studierenden dabei, die Anforderungen aller Mitglieder des medizinischen Teams zu verstehen. Die Sicherheit der Patienten steht auf den umfangreichen Lehrplänen an erster Stelle und Validierungsstudien haben den Wert der Simulatoren für die Berufsausbildung bestätigt.

Informationen zum Valencia College:

Das Cardiovascular Technology Program des Valencia College ist ein Ausbildungs- und Vorbereitungsprogramm für Studierende, die sich zu Spezialisten für invasive Herz-Kreislauf-Medizin, sogenannten Kardiovaskulären Technologen, ausbilden lassen.

Informationen zu Simbionix:

Simbionix ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für die Gesundheitsbranche. Besuchen Sie: http://www.simbionix.com



