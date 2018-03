GRÜNE-Holub: Dreiparteien-Koalition vor dem Durchbruch

Holub betont weitgehende Einigkeit und sieht viele Chancen für Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - Der heutigen Verhandlungsrunde zwischen SPÖ, ÖVP und Grünen stellt Grünen-Verhandlungsführer LAbg. Rolf Holub in einer Präsentation der Zwischenergebnisse abermals ein positives Zeugnis aus: "Mit dem heutigen Tag hat in Kärnten der Frühling begonnen und der Frühling steht auch in der Kärntner Politik vor dem Durchbruch. Wir sind uns in einem Großteil der Verhandlungspunkte einig. Es gibt für mich derzeit kein Anzeichen, dass eine Dreiparteien-Koalition nicht möglich wäre", so Holub.

"Wir werden in den kommenden Stunden eine gemeinsame Regierungserklärung akkordieren. Jedes Verhandlungsteam legt sehr viel Vernunft und Sachverstand an den Tag. Mit diesem Arbeitsstil sehe ich in den nächsten Jahren sehr viele Chancen für Kärnten. Wir sind bereit zu sparen, wir sind bereit unsere Politik transparent zu gestalten und wir sind bereit die Menschen in Kärnten einzubinden. Wir sind bereit und wir werden es machen!", stellt Holub fest.

Die Grünen werden kommenden Montag, 25. Februar, eine Landesversammlung in Klagenfurt einberufen: "Wir sind natürlich unserem Prinzip der Basisdemokratie verpflichtet und werden das Koalitionsübereinkommen und die ausverhandelte Regierungserklärung unserem höchsten Gremium präsentieren. Eine Wende und ein neuer politischer Stil für Kärnten ist mit einer Koalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen möglich. Ich freue mich bereits auf den Grün-Donnerstag", bezieht sich Holub abschließend auf den angepeilten Tag der Landtagskonstituierung.

