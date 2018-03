Köstinger: SPÖ-Parteipolemik verschleiert tatsächliches Abstimmungsverhalten

SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach wusste offenbar nicht, worüber sie abstimmte

Brüssel, 20. März 2013 (ÖVP-PD) "Die öffentlichen Wortmeldungen der SPÖ-Abgeordneten Karin Kadenbach und ihr tatsächliches Stimmverhalten klaffen dramatisch auseinander. Ich muss also annehmen, dass sie nicht wusste, was sie bei der Abstimmung tat",

so die Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament, Elisabeth Köstinger. "Die Agrarreform besteht aus vier umfangreichen Gesetzestexten, die als zusammenhängendes Gesamtbild gelesen werden müssen", betont die ÖVP-Abgeordnete ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach behauptet in zwei Presseaussendung en (OTS 14.3.2013, OTS 20.3.2013), dass sie für Anrechenbarkeit von Bioprogrammen auf das sogenannte Greening in

der Landwirtschaft gestimmt habe. Dem Protokoll der namentlichen Abstimmung vom 13. März 2013 ist aber zu entnehmen, dass der Änderungsantrag 145 zur Entwicklung des ländlichen Raums (zu Art. 30, Biomaßnahmen, B7-0081/2013) und der Änderungsantrag 195 zur Finanzierung und Verwaltung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (zu Artikel 29, B7-0082/2013) von den SPÖ-Abgeordneten positiv unterstützt wurden. Diese Änderungen sehen vor, dass das Greening der ersten Säule der Landwirtschaftspolitik als Voraussetzung für Bioprogramme in der zweiten Säule zu erfüllen ist. Damit ist die Anrechnung für Bioprogramme verhindert.

Die Argumentation von Karin Kadenbach, dass die Fraktion der Christdemokraten bei der GAP-Reform eine vertragswidrige Position unterstützt hätte, weist Köstinger auf das schärfste zurück: Die sogenannte "Doppelfinanzierung" ist der Vorschlag der Europäischen Kommission, um die Anrechenbarkeit der Bioprogramme zu ermöglichen. "Ich gehe davon aus, dass die Kommission keinen vertragswidrigen Gesetzesvorschlag macht" , so Köstinger. "Es ist eine Fairness- und Gerechtigkeitsfrage, ob dieses Anrechnungsmodell der Kommission unterstützt wird und auch für andere Vorleistungen wie bei den Agrarumweltprogrammen herangezogen werden kann", erklärt Köstinger.

Die Europaabgeordnete Karin Kadenbach behauptet in einer Presseaussendung außerdem: "Die SPÖ-Europaabgeordneten haben für eine Obergrenze der Fördersumme von 100.000 Euro pro Jahr gestimmt." Diese Behauptung wird ebenfalls durch das Protokoll der namentlichen Abstimmung über die Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe (B7-0079/2013) vom 13.3.2013 widerlegt. Die SPÖ hat weder einen Änderungsantrag mit diesem Ziel eingebracht, noch den Änderungsantrag der Grünen Fraktion mit dieser Forderung unterstützt (Änderungsantrag 142).

Protokoll der Abstimmung vom 13.3.2013:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/minutes.html

Ergebnis der namentlichen Abstimmung vom 13.3.2013:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=--

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

Änderungsantrag 145 zur Entwicklung des ländlichen Raums (B7-0082/2013): Seite 343

Änderungsantrag 195 zur Finanzierung und Verwaltung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (B7-0082/2013): Seite 419

Änderungsantrag 142 zu Obergrenzen der Fördersummen im Rahmen der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe (B7-0079/2013): Seite 77

Links zu den angenommenen Texten und Änderungsanträgen:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=--

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bPV%2b20130313%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&l-anguage=DE

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211,

elisabeth.koestinger@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu