Jakob Auer: Sparguthaben sind in Österreich absolut sicher!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Ich habe das Banken-Prügeln satt", sagte heute, Mittwoch, der ÖVP-Abgeordnete Jakob Auer in seinem Debattenbeitrag zur Dringlichen Anfrage des BZÖ betreffend "Mordversuch an Sparefroh". Denn für den ÖVP-Abgeordneten ist es unbestritten, dass die Sparguthaben der Österreicherinnen und Österreicher absolut sicher sind. "Das österreichische Bankensystem und die Einlagensicherung funktionieren. Der österreichische Staatshaushalt steht auf stabilen Säulen, und die Maßnahmen der Bundesregierung zum Schuldenabbau sind erfolgreich eingeleitet worden. Österreich ist eine der stabilsten Volkswirtschaften, und wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen", lässt Auer die Kritik der Opposition nicht gelten.

In Österreich ist die Einlagensicherung gesetzlich geregelt und schützt die Kunden, wenn eine Bank in Schieflage gerät. Alle Sparbücher, Bausparguthaben, aber auch Gehalts-, Pensions- oder Girokonten sind inklusive Zinsen abgesichert. Fünf Fachverbände der Kreditwirtschaft müssen Sicherheitseinrichtungen vorhalten. "Erst wenn alle Sicherheitseinrichtungen überfordert sind, muss der Staat einspringen", erläutert Auer und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es auch in Österreich bereits Konkurse von Banken gegeben hätte. Auch bei den Konkursen von Trigon, Riegerbank, BHI-Bank oder Diskontbank habe die Einlagensicherung funktioniert. "Kein Sparer hat hier Geld verloren", fordert Auer ein Ende der ungerechtfertigten Kritik an den heimischen Banken.

Bonität der Beitrittsländer besser prüfen

"Wenn jemand eine Firma kauft, wird er sicher prüfen, wie werthaltig diese ist", kritisiert Auer, dass "das bei der EU-Erweiterung nicht gemacht wurde. Leider wurde hier, was die Bonität der Beitrittsländer wie etwa Ungarn oder Griechenland betrifft, nicht genau nachgesehen", sieht der ÖVP-Abgeordnete Handlungsbedarf in der EU.

