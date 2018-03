Stronach/Lugar: "Testlabor" Zypern muss geschlossen werden!

Zypriotische Zwangsabgabe ist Tabubruch - Vertrauen der Menschen in die Banken gefährdet

Wien (OTS) - "Wir müssen uns davor fürchten, dass ein System zusammenbricht, das auf Vertrauen basiert - auf dem Vertrauen zwischen Sparer und Banken", warnte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seinem Debattenbeitrag zur Dringlichen Anfrage. Es sei zu vermuten, dass die Zwangsabgabe für kleine Sparer absichtlich gemacht wurde, "weil man versucht, ein Testlabor einzurichten um zu sehen, was passiert, wenn die Banken zusammenbrechen", so Lugar. Wenig Chancen sieht Lugar für den österreichischen Staat, bei einem heimischen Bankencrash die Sparguthaben sichern zu können.

"Wie kann man sehenden Auges etwas zerstören, das so fragil ist wie das Vertrauen in Banken?", fragte Lugar. Er warnte, dass Banken schon pleite sind, sobald auch nur wenige Prozent der Sparer ihr Geld beheben wollen. Dies werde auf Zypern passieren: "Wenn die Banken aufsperren, werden alle ihr Geld abheben wollen", so Lugar.

Völlig unverständlich ist für den Team Stronach Klubobmann aber, dass in Zypern erst die kleinen Anleger zur Kasse gebeten wurden, denn üblich ist "erst die kleinen Sparer zu befriedigen." Da es klar war, dass die zypriotischen Banken pleite gehen, liege die Vermutung eben nahe, dass die Zwangsabgabe absichtlich gemacht wurde, wie in einem Testlabor; denn die Schulden Zyperns seien im Vergleich zu z.b. Griechenland "peanuts", so Lugar.

Es stelle sich aber die Frage, wie die Bankguthaben in Österreich gesichert sind. Finanzministerin Fekters Versicherung, der Staat übernehme die Garantien dafür, sei rechnerisch nicht möglich. Lugar:

"Wenn die Banken in Österreich pleite gehen, müsste die Regierung 80 Mrd. Euro auszahlen - wie geht sich das aus?" Zudem könne der Staat nicht für die Einlagen garantieren, weil damit die Bürger für ihre eigene Einlagen garantieren müssten.

Wichtig ist für Lugar, "den Tabubruch wieder gut zu machen und das Vertrauen der Menschen in die Banken zu heben, statt die Steuerzahler in Haftung zu nehmen." Denn ein "Bankenrun" wäre der garantierte Zusammenbruch der Geldwirtschaft.

