Neues Volksblatt: "Antworten" von Markus EBERT

Ausgabe vom 21. März 2013

Linz (OTS) - "Weit weg vom Schuss" sagt man gern in Bezug auf Gemeinden, die außerhalb des Zentralraums liegen. Ländlicher Raum ist ein etwas noblerer Begriff, aber interpretiert wird er auch so: Weite Wege zur Arbeit, schlechtere Bildungschancen, weniger Fun-Faktor für die Jungen.

Wer in der Kommunalpolitik gegen solche Vorurteile ankämpft, hat Applaus verdient. Denn das Bemühen, die Menschen am Land zu halten, ihnen im Vergleich zur Stadt halbwegs gleiche Lebensbedingungen zu bieten, verlangt viel Engagement. Keine Frage, in Oberösterreich wird viel unternommen, um den ländlichen Raum eben nicht zum Wochendend-Naturmuseum für Städter werden zu lassen; in die Verkehrsinfrastruktur wurde in den vergangenen Jahrzehnten kräftig investiert, damit es auch möglich ist, Arbeit zu den Menschen zu bringen; die Bildungslandschaft hat sich ebenso zum Positiven verändert wie die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Aber: Ohne Menschen, die sich dafür einsetzen, dass ihre Gemeinde lebt, wäre das alles nichts. Sie sorgen für die regionale Identität, für das Heimatgefühl und damit das seelische Wohlbefinden. Mit drei Kindern wollte sie nicht mehr in der Stadt leben, sagt die ÖVP-Bürgermeisterkandidatin von Ebensee und hat Wien den Rücken gekehrt. In Oberkappel nimmt man die Randlage nicht als Schicksal, sondern als Chance (Berichte Seiten 4 und 5). Das sind die Antworten auf die Zentralisierer.

