Cap zu Zypern: Belastung der kleinen Sparerinnen und Sparer ist ungerecht

Zypern ist Sonderfall und ein Vergleich mit Österreich reine Panikmache

Wien (OTS/SK) - Die Belastung der kleinen Sparerinnen und Sparer mit Einlagen unter 100.000 Euro, wie sie die zypriotische Regierung zur Bankenrettung wollte, sei ungerecht und belaste die Falschen, stellte SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Mittwoch, im Nationalrat im Rahmen einer Dringlichen Anfrage des BZÖ klar. Doch diese Entscheidung der zypriotischen Regierung jetzt der EU umzuhängen, sei unfair. "Es war die neue Regierung in Zypern, der die kleinen Sparerinnen und Sparer egal sind und die nur an die Einlagen der Oligarchen weit jenseits der 100.000 Euro denkt", betonte Cap. ****

Die EU habe beschlossen, Zypern mit bis zu zehn Milliarden Euro zu unterstützen, wenn Zypern selbst 5,8 Mrd. Euro einbringt. Wie Zypern diesen Beitrag leistet, lag allein in der Verantwortung des Staates. "Die Regierung in Zypern hat dann sehr ungeschickt entschieden und das kann man kritisieren", erklärte Cap.

Die Fehlentwicklung habe bereits vor Jahren begonnen: Fünf Prozent Zinsen auf Spareinlagen und eine KEST von nur 10 Prozent hätten dazu beigetragen, dass reihenweise Schwarzgeld auf zypriotischen Banken angelegt wurde. "Mein Mitleid mit den Oligarchen und den Herrschenden in Zypern, die jetzt einen Beitrag leisten sollen, hält sich in Grenzen", erklärte Cap und zeigte sich über das emotionelle Engagement beim BZÖ verwundert. "Sie zeigen mir hier etwas zu viel Mitgefühl mit der russischen Oligarchie und ihren Geldern in Zypern" kritisierte Cap.

"Ein bestimmtes Misstrauen gegenüber politischen Machtansprüchen von international agierenden Banken und Bankern ist berechtigt. Hier muss es Kontrollen und Regeln für die Finanzmärkte geben", räumte Cap ein. Kein Verständnis habe er allerdings für die Panikmache des BZÖ. Zypern sei ein Sonderfall und in keiner Weise mit Österreich vergleichbar. "In Österreich gibt es keinen aufgeblasenen Bankensektor und keine Oligarchen - das ist eine unzulässige Gleichsetzung, die nur Angst schüren soll", so Cap abschließend. (Schluss) ph/mis

