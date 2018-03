Schlacht der Marken: Gewinner und Verlierer des Kulturkampfs

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Added Value veröffentlicht "Cultural Traction"-Bericht 2013

In seinem heute veröffentlichten dritten jährlichen Cultural Traction(TM)-Bericht 2013 macht Added Value Angaben zur kulturellen Lebhaftigkeit 160 verschiedener Marken aus fünfzehn Branchensektoren.

Die zehn besten Marken auf globaler Ebene sind:

Google

Apple

Samsung

IKEA

Microsoft

Sony

BMW

Audi

Coca-Cola

eBay

Insgesamt beteiligten sich 62.250 Befragte aus zehn verschiedenen Märkten am Cultural Traction(TM)-Bericht 2013: USA, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Vereinigtes Königreich, Australien, Brasilien, Hongkong und Singapur.

Die globale Studie zur Tragweite des kulturgestützten Marketings zeigt, dass Technologiemarken die engsten Beziehungen zu Verbrauchern aufbauen und folglich gleich sechs der zehn besten Marken stellen -mit Google an der Spitze. Mit ihrer hohen "kulturellen Zugkraft" sind diese Marken für Kunden durchweg relevanter, wodurch sie ihre Chance auf nachhaltiges Wachstum steigern.

Kulturell lebendige Marken werden als Marken mit den visionärsten, inspirierendsten, mutigsten und aufregendsten Eigenschaften (VIBE

- Visionary,

Inspiring, Bold and Exciting) wahrgenommen.

Möbelgigant IKEA schaffte es überraschenderweise noch vor den Luxusautomarken BMW und Audi [http://www.culturaltraction.com/case-studies/the-race-for-a-cleaner-conscience] auf Rang 4. Die fast 130 Jahre alte Marke Coca-Cola



zeigt, dass das Alter für eine Markenikone keineswegs hinderlich sein muss, wenn die Kultur effektiv zur Verbindung mit Verbrauchern eingesetzt wird - das Unternehmen schaffte es auf Rang 9.

Orazio Costadura, Leiter der Marken- und Kundenstrategie der Audi AG, erklärte: "Bei Audi sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, unsere Marke immer wieder neu zu gestalten. Nur so können wir sichergehen, dass sie kulturell sehr relevant ist - und zwar nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auf der ganzen Welt, darunter auch in China und den USA.Die Ergebnisse der Added Value-Studie bieten eine neue und erfrischende Perspektive zur Bewertung von Marken, und uns liefern sie äusserst vielversprechende Hinweise darauf, dass unsere für Audi gewählte Ausrichtung funktioniert."

"Es ist absolut entscheidend, dass Marken mit der Kultur Schritthalten.

Verbraucher können davon berichten, wie sich die heutige Welt verändert. Die Welt weiss aber noch viel mehr über die Verbraucher von Morgen zu berichten", so Maggie Taylor, Geschäftsleiterin von Added Value (Nordamerika). "Sich in einem bestimmten Teil der Welt zu einer Marke mit lebendiger Kultur zu entwickeln, ist eine Sache. Viel schwieriger ist es aber, sich diese ausgeprägte Lebhaftigkeit auf der ganzen Welt zu bewahren."

Der Cultural Traction(TM)-Bericht 2013 und Fallstudien

sind auf

http://www.added-value.com/culturaltraction verfügbar.

