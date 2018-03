Nationalrat - Cap: Fortschritt in Sachen Demokratisierung

Unverständnis für Oppositionskritik an Nationalratswahlordnung

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede zur Änderung der Nationalratswahlordnung bezeichnet SPÖ-Klubobmann Josef Cap diese als einen wesentlichen Fortschritt in Sachen Demokratisierung. "Die Wirksamkeit des von SPÖ und ÖVP gemeinsam eingebrachten Demokratiepaketes wird von der Opposition unterschätzt", kommentiert Cap die Kritik der Grünen. Denn grundsätzlich umfasst das Demokratiepaket Verbesserungen bei Mitbestimmung und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in mehreren Bereichen. Als Beispiel nennt Cap die so genannte "Bürgeranfrage", die elektronisch an die Mitglieder der Bundesregierung gerichtet werden kann, sowie die Aufwertung der Volksbegehren, die bei einer Unterstützung von mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen einer Sondersitzung im Parlament weiterbehandelt werden müssen. Voraussetzung dafür war auch die Schaffung einer zentralen Wählerevidenz, damit diese Instrumente der direkten Demokratie auch mittels Internet umgesetzt werden können. "Wenn die Opposition dies als nur einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, verstehe ich nicht, wenn sie diesen einen Schritt nicht mitgehen wollen", so Cap. ****

Für mehr Bürgernähe sorge auch die Änderung des Wahlrechts zur Stärkung der Persönlichkeitselemente in der Nationalratswahlordnung. So wird es beispielsweise in Zukunft möglich sein, auf Bundesebene Vorzugsstimmen zu vergeben. Erhält ein Kandidat, beziehungsweise eine Kandidatin, 7 Prozent der gültigen Stimmen ihrer Partei, muss die betreffende Person vorgereiht werden. Für Regionalwahlkreise wurde der Vorzugsstimmenschwellenwert auf 14 Prozent der jeweiligen Parteistimmen herabgesetzt. "Die Bedenken diesbezüglich sind unverständlich und man wäre gute beraten, wenn man dieses wichtige Paket ernster nehmen würde", so Cap. (Schluss) mis/rm

