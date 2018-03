Stummvoll zu Zypern: Keine Gefahr für die Eurozone

ÖVP-Finanzsprecher zum BZÖ: Mehr Absurdität habe ich in diesem Haus in 33 Jahren nicht erlebt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Lage in Zypern ist dramatisch. Aber obwohl eine Pleite Zyperns im Raum steht und dies ein schreckliches Szenario ist, besteht überhaupt keine Gefahr für die Eurozone. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Finanzsprecher Abg. Dr. Günter Stummvoll bei der Behandlung der Dringlichen Anfrage des BZÖ im Nationalrat. Es wäre traurig, hätte ein Zwergenstaat wie Zypern Auswirkungen auf den Euro.

Zypern sei ein Sonderfall - es gebe kein EU-Mitglied, wo der Bankenapparat achtmal so groß sei wie die wirtschaftlichen Leistungen und die Bankeinlagen viermal so groß wie das Bruttosozialprodukt. Auch die Finanzmärkte würden dies realistisch sehen und hätten daher bei den Zinsen für Griechenland, Portugal oder Spanien nicht reagiert. Ein Anteil Zyperns von 0,2 Prozent am europäischen Bruttoinlandsprodukt habe keine Auswirkungen, so Stummvoll.

Die Frage sei, wie es nun, nachdem das zypriotische Parlament den Beitrag des Landes zum Rettungspaket abgelehnt habe, weitergehen soll. Stummvoll wies zudem darauf hin, dass die frühere Regierung Zyperns nicht bereit gewesen war, über eine Lösung Gespräche zu führen. Das Problem der Zyprioten sei, dass sie kein anderes Kapital als die hohen Bankeneinlagen von 70 Milliarden aufweisen. Es gehe nun darum, welche Lösung das geringere Übel sei.

Zum vom BZÖ angekündigten Misstrauensantrag gegen die Finanzministerin stellte Stummvoll fest, dass er ein "Mehr an Absurdität in diesem Haus in 33 Jahren nicht erlebt" habe. "Der zypriotischen Regierung wird Hilfe angeboten, diese nimmt an, und dann wird die zypriotische Regierung vom eigenen Parlament nicht entsprechend unterstützt. Und weil die zypriotische Regierung keine Rückendeckung des Parlaments hat, soll die österreichische Finanzministerin zurücktreten?", so Stummvoll in Richtung BZÖ. Offenbar sei das der einzige Strohholm des BZÖ - mit Panikmache und Horrorszenarien noch etwas zu bewegen. "Das ist aber keine Politik, die Lösungen bringt, sondern reiner Populismus", schloss der ÖVP-Finanzsprecher.

