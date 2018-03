Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) vergibt Stipendien für engagierte Studierende

ÖIF fördert junge Migrant/innen im Rahmen des Liese Prokop Stipendiums 2013 mit 180.000 Euro.

Wien (OTS) - 30 Stipendiat/innen aus zehn Nationen wurde am 20. März 2013 das Liese Prokop Stipendium durch den Österreichischen Integrationsfonds und das Staatssekretariat für Integration verliehen. Die Student/innen erhalten sieben Monate lang monatlich 500 Euro und müssen am Ende des Semesters einen positiven Studienerfolg nachweisen. Mit dem Liese Prokop Stipendium stellt der ÖIF im Jahr 2013 Studierenden aus Drittstaaten eine Summe von 180.000 Euro zur Verfügung. Die meisten Stipendiat/innen stammen aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Armenien, dem Iran oder der Russischen Föderation. Besonders stark vertreten waren bei der 18. Verleihung des Liese Prokop Stipendiums die Studienrichtungen Medizin, Pharmazie und Rechtswissenschaften.

Stipendienverleihung mit Staatssekretär Sebastian Kurz

Die feierliche Verleihung der Liese Prokop Stipendien erfolgte durch Staatssekretär Sebastian Kurz. "Integration durch Leistung heißt nicht nur Leistung fordern und anerkennen, sondern diese auch ermöglichen", betonte Kurz: "Wir brauchen junge, motivierte, qualifizierte Menschen - so können wir Österreich weiterbringen." Das Liese Prokop Stipendium ermöglicht es begabten Studierenden, die sonst keine Förderung erhalten, ein Studium in Österreich zu absolvieren. ÖIF-Geschäftsführer Franz Wolf-Maier unterstrich den großen Gewinn nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die österreichische Gesellschaft und Wirtschaft. "Engagierten Migrantinnen und Migranten ein Studium zu ermöglichen und sie damit bei ihrer Integration zu unterstützen, ist dem ÖIF ein wichtiges Anliegen."

Das Liese Prokop Stipendium

Der Österreichische Integrationsfonds vergibt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres seit dem Wintersemester 2004 zweimal jährlich Stipendien an Studierende, die am Vorstudienlehrgang teilnehmen oder ihr Studium an einer österreichischen Universität nostrifizieren lassen und keine Studienbeihilfe erhalten. Seit 2007 trägt das Projekt im Gedenken an die verstorbene Innenministerin den Namen Liese Prokop Stipendium. Bewerben können sich Drittstaatsangehörige, die ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in Österreich haben sowie Personen mit positivem Asyl oder subsidiärem Schutz im außerordentlichen Studium. Die Voraussetzungen sind soziale Bedürftigkeit, kein Anspruch auf Studienbeihilfe, die Zulassung zum Studium an einer österreichischen Universität und der Beginn des Studiums vor Vollendung des 30. Lebensjahres. Insgesamt sind bis zu drei Verlängerungen möglich. Bei der 18. Verleihung des Liese Prokop Stipendiums konnten insgesamt 15 Stipendiat/innen aufgrund neuerlich erbrachter Leistungen ihr Stipendium verlängern.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Roland Goiser

Email: roland.goiser @ integrationsfonds.at

Tel.: +43 (0)1 710 12 03-134