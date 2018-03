BZÖ-Scheibner: "Garantie der österreichischen Sparguthaben auf verfassungsrechtlicher Ebene"

"Frau Ministerin, jetzt geht es um vertrauensbildende Maßnahmen - die gesamten EU-Finanzminister sollten zurücktreten"

Wien (OTS) - "Die gesamten EU-Finanzminister sollten zurücktreten, da sie dem Europagedanken einen immensen Schaden zugefügt haben. Wir wollen zumindest eine Gutmachung für Österreich und wollen das Vertrauen der Österreicher in das Sparbuch erhalten. Daher wollen wir in einem Antrag eine Garantie der österreichischen Sparguthaben auf verfassungsrechtlicher Ebene erreichen. Stimmen sie diesem BZÖ-Antrag zu", appellierte heute der stellvertretende BZÖ-Klubobmann Abg. Herbert Scheibner an die anderen Parteien. "Frau Bundesministerin, es ist beschämend, was dem Vertrauensgrundsatz in der EU angetan wurde", so Scheibner im Zuge der Dringlichen Anfrage zu Zypern.

"Dass es überhaupt notwendig ist, dass das BZÖ zu Zypern eine Dringliche Anfrage einbringen muss, damit darüber überhaupt diskutiert wird, ist beschämend. Normalerweise hätte man sich bei der Brisanz dieser Materie erwartet, dass Fekter von sich aus mit einer Erklärung im Parlament über diese Dinge mit den Abgeordneten diskutiert hätte. Das Gegenteil ist passiert, Fekter beschimpft sogar noch das BZÖ und spricht von Panikmache", kritisierte Scheibner und weiter: "Nicht einmal das vom BZÖ hingeworfene Hölzchen mit der Garantie für die Spareinlagen der Österreicher hat die Finanzministerin aufgenommen".

"Fekter weiß ganz genau, dass die Einlagensicherung auch in Österreich nur dann greift, wenn eine Bank insolvent wird, aber sie schützt die Spareinlagen nicht vor derartigen Eingriffen, wie sie jetzt in Zypern beschlossen worden sind. Frau Ministerin, jetzt geht es um vertrauensbildende Maßnahmen. Wenn es schon die EU-Finanzminister unterlassen haben, das Prinzip des Vertrauensschutzes auf die Spareinlagen als Nummer eins in ihrer Arbeit zu sehen, dann sollten wir das als österreichische Abgeordnete tun", betonte Scheibner und weiter: "Wir wollen daher eine verfassungsrechtliche Garantie der österreichischen Spareinlagen beschließen. Das wäre die Pflicht von jedem einzelnen Abgeordneten, das zu unterstützen".

