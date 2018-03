Fekter: BZÖ betreibt mit Dringlicher substanzlose Panikmache

Österreichs Konsolidierungspfad sichert stabilen Haushalt und gut strukturierten Bankensektor!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Ich kann alle Sparer in Österreich beruhigen:

Die Panikmache des BZÖ ist nicht gerechtfertigt und völlig unseriös", sagte ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter heute, Mittwoch, in Beantwortung einer Dringlichen Anfrage. Der Haushalt sei aufgrund des eingeschlagenen Konsolidierungspfads stabil, der Bankensektor ordentlich strukturiert. Auch habe die Bundesregierung bei der Rettung der Volksbanken bewiesen, dass Sparer nicht im Stich gelassen würden. "Wir haben nicht lange gefragt, sondern im Dienste der Sparer sofort gehandelt", so Fekter, die gleichzeitig betonte, dass diese Maßnahme vom BZÖ nicht mitgetragen worden sei.

Die Abhängigkeit Zyperns vom Finanzsektor zeige sich insbesondere darin, dass der Bankensektor mehr als unglaubliche 85 Prozent zur Gesamtwirtschaftsleistung des Landes in der Höhe von 18 Milliarden Euro beigetragen habe. Ebenso unglaublich ist der mit 75 Milliarden Euro bezifferte Gesamtbetrag des einlagengesicherten Sparvermögens, für das eine Obergrenze von 100.000 Euro gelte.

"Die Österreicher können ohne Sorgen um ihr Sparguthaben ruhig schlafen, gerade weil der Bankensektor gut strukturiert ist und der Bundeshaushalt durch den eingeschlagenen Reformpfad stabilisiert und konsolidiert wird", so Fekter weiter. Die Spareinlagen sind in Österreich gesetzlich geschützt, wobei auch das Stufensystem bei der Anlagensicherung die Sparguthaben sichere.

Im Gegensatz zu Österreich ist der Finanzsektor genauso aus dem Lot wie auch der Finanzhaushalt. "Natürlich habe ich Verständnis für die Kleinsparer in Zypern. Mein Job ist es aber, vorrangig auf das durch harte Arbeit entstandene Steueraufkommen Österreichs aufzupassen", so Fekter, die davor warnte, dass Zypern zu keinem Fass ohne Boden werde. Zypern müsse seinen Haushalt sanieren und die Finanzindustrie restrukturieren. "Ziel muss sein, dass Zypern 2020 wieder auf eigenen Beinen steht", so Fekter, die abschließend davor warnte, die österreichischen Sparer durch falsch verstandene Solidarität zu überfordern.

