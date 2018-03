BZÖ-Bucher: "Sparer wurden von Fekter und Co. enteignet - daher Misstrauensantrag!"

"Vermögensklau erster Güte könnte auch bei uns Realität werden - BZÖ verlangt verfassungsrechtliche Absicherung der Spareinlagen"

Wien (OTS) - "Der frühere Eurogruppen-Chef Juncker hat einmal gesagt:

"Wenn es ernst wird, muss man lügen." Jetzt ist es sehr ernst in Zypern. Fünf Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise gibt es kein Konzept und nur ein Nachschießen von Steuergeldern und einen Tabubruch nach dem anderen. Zuerst wurden die Maastricht-Kriterien gebrochen, dann die No-Bailout Haftungsklauseln, danach wurden die Mittel aus dem Rettungsschirm ESM direkt an die Banken ausbezahlt und die Budgethoheit der Euroländer nach Brüssel abgegeben. Jetzt wird das übertrumpft, indem man die Sparerinnen und Sparer in der Eurozone enteignet. Die Menschen sind jetzt enorm verunsichert, denn dieser Schritt der Bank- und Bankomatsperren in Zypern wurde vor einem Wochenende und einem Feiertag getätigt, damit die Menschen nicht auf ihre Gelder zugreifen können. Das ist ein Vermögensklau erster Güte, der auch in anderen Ländern und letztendlich auch bei uns Realität werden könnte", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher in seiner Begründung der Dringlichen Anfrage des BZÖ "betreffend Mordversuch an Sparefroh - Sind die österreichischen Sparguthaben noch sicher?"

Bucher erinnerte an die zahlreichen Fehleinschätzungen Fekters in der Vergangenheit. So erklärte Fekter, was die Schuldenproblematik angehe, seien wir über dem Berg und die Sorge um den Euro sei unberechtigt. "Fekter hat dieses Schreckensszenario und damit die kalte Enteignung der Bankkunden auf Zypern mitvorbereitet. Damit ist der heutige Misstrauensantrag des BZÖ gegen Fekter berechtigt. Denn wer es zulässt, dass man auf die Sparguthaben zugreift, hat jegliches Vertrauen verspielt", kritisierte der BZÖ-Chef.

Bucher wies darauf hin, dass die Banken in der EU längst das Ruder übernommen hätten. "Die Banker machen längst den europäischen Regierungspolitikern Vorgaben, was sie zu tun haben. Größtes Übel ist es, dass es noch immer kein Bankenkonkursrecht gibt. Wahrscheinlich will man in der EU gar kein Konkursrecht. Denn solange eine Bank nicht in Konkurs gehen kann, muss der Steuerzahler im Vorfeld zahlen und die Einlagensicherung von 100.000 Euro kann gar nicht schlagend werden. Ich erwarte mir daher von der Finanzministerin, endlich mit ihren Lügen aufzuhören und mit uns offen zu diskutieren."

Der BZÖ-Chef äußerte die Vermutung, dass in der EU ein perfider Plan vorbereitet werde und Zypern ein Präzedenzfall sei. "Hier hat eine kalte Enteignung der Sparerinnen und Sparer stattgefunden, daher ist die Sorge der Menschen über die Sicherheit der Spareinlagen gerechtfertigt. Denn man hat den Bürgern schon viele Garantien versprochen, die dann nicht gehalten wurden. Daher brauchen wir eine verfassungsrechtliche Regelung, mit der klargestellt wird, dass die Spareinlagen vorm Zugriff der Regierungspolitiker sicher sind."

Bucher zeigte sich empört, dass die Aktionäre dieser Banken 20 bis 30 Prozent profitiert hätten, während die Mindestrentner und der Mittelstand jetzt geschröpft werden. "Warum sollen die österreichischen Steuerzahler für Oligarchen herhalten, damit diese ihr Yachten und Unternehmungen kaufen können?"

"Die rot-schwarze Bundesregierung denkt nicht an die Bürger, sondern nur an die Konzerne, Banken und Oligarchen. Es ist unfassbar, dass die Banker als die dunkle Seite der Macht Europa regieren. Das dürfen wir als Volksvertreter nicht zulassen", so Bucher.

