Der Klassiker ganz neu! / Langenscheidt präsentiert das erste on- und offline Taschenwörterbuch

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Langenscheidt präsentiert das erste on- und offline Taschenwörterbuch Hochaktueller Wortschatz, Vollvertonung, schnelle und ausgereifte Suchfunktion, jederzeit verfügbar und absolut flexibel nutzbar auf PC, Tablet und Smartphone

Die Wissensvermittlung hat sich aufgrund der technischen Möglichkeiten in den vergangenen Jahren rasant verändert. Aber trotz mobile und E-Learning ist das Buch für viele Menschen, auch für jüngere ein fester Bestandteil beim Erlernen einer Sprache. Das Buch hat nicht ausgedient, schon gar nicht, wenn es intelligent vernetzt wird.

Dieser Anforderung entspricht das neue Langenscheidt Taschenwörterbuch. Es bietet absolute Flexibilität in der Wahl des Mediums, verbindet perfekt die Vorteile der Print- und Online-Version, und in beiden stecken über 150 Jahre Know-how von Langenscheidt. Zurzeit ist das Taschenwörterbuch in den Sprachen Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch erhältlich. Im Herbst 2013 kommen Arabisch, Tschechisch, Griechisch und Dänisch auf den Markt. Der Zugang zum Langenscheidt Online-Wörterbuch erfolgt ganz einfach über einen Code, der in jedem Wörterbuch enthalten ist. Einmal registriert kann man jederzeit, überall und mit allen Geräten auf das Taschenwörterbuch zugreifen.

Highlights der Printversion: 130.000 hochaktuelle Stichwörter und Wendungen Doch die neuen Taschenwörterbücher bieten nicht nur absolute Flexibilität in der Wahl der Medien. Sie beinhalten in der Printversion auch weitere innovative Highlights. Brandneu ist der hochaktuelle Wortschatz aus den Bereichen Alltag, Kommunikation, Medien, Wirtschaft und Politik. Zudem werden Grammatik, Landeskunde und praktische Textvorlagen für eine Hotelbuchung bis hin zum Verfassen eines Lebenslaufs angeboten. Stichwörter und Wendungen lassen sich noch schneller finden und Kommunikationshilfen zum Ausklappen sind schnell zur Hand.

Vorteile der Online-Version: Immer und überall die richtigen Worte finden Die Online-Version bietet nicht nur dieselben verlässlichen Inhalte wie die Print-Version. Komfortabel lassen sich sowohl Stichwörter als auch Wendungen suchen. Außerdem bietet sie eine Vollvertonungen sämtlicher Stichwörter von Muttersprachlern sowie die Flexibilität am Rechner, auf Tablet und Smartphone, zu Hause und unterwegs das Gewollte nachschlagen zu können.

Mehr unter: www.klicken-und-blättern.de

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner für die Presse:

Langenscheidt GmbH & Co. KG

(vormals: Günther Delta GmbH & Co. KG)

Mies-van-der-Rohe-Str. 5

D - 80807 München



Tel.: 0049-89-360 96-291

Fax: 0049-89-360 96-295

presse @ langenscheidt.de



Für Österreich und Schweiz:

Trudi Brülhart

Tel.: 0041-31-371 8525

trudibruelhart @ bluewin.ch