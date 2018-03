Korrektur: Stronach/Lugar: Mehr direkte Demokratie beim Wahlrecht

Bürgerbeteiligung statt rücksichtslos die eigene Machtposition absichern

Wien (OTS) - Im Zuge der Debatte über die Reform des Nationalrats-Wahlrechtes wies Team Stronach Klubobmann NAbg. Robert Lugar auf massive Missstände bei der vergangenen Landtagswahl in Niederösterreich hin: "Dort hat man hautnah erlebt, wie es mit der Demokratie in einem Land aussieht, wenn es sich die Machthaber herrichten können, wie sie wollen". Die Wähler seien von der Pröll-ÖVP in mehrfacher Hinsicht getäuscht worden. Angefangen bei der "falschen Behauptung, dass man Landeshauptmann Pröll eine Vorzugsstimme geben könne, auch wenn man eine andere Partei am Wahlzettel ankreuzt", so Lugar.

Außerdem seien Bürger, die Unterstützungserklärungen für das Team Stronach unterschreiben wollten, unter fadenscheinigen Vorwänden daran gehindert worden. "Plötzlich war dann am Gemeindeamt der benötigte Stempel verschwunden, in einem anderen Fall wurde sogar damit gedroht eine beantragte Baugenehmigung nicht zu erteilen, wenn eine Unterstützungserklärung für das Team Stronach unterschrieben wird", brachte Lugar zwei Beispiele für den eklatanten Mangel an Demokratieverständnis.

Eine echte Reform des Nationalrats-Wahlrechtes müsse mehr Bürgerbeteiligung ermöglichen, so Lugar, der betonte, "dass mit einer einheitlichen Regelung zur Vorreihung mit 5 Prozent der abgegebenen Stimmen", dieses Anliegen besser umgesetzt werden könnte. Abschließend forderte Lugar mehr echte direkte Demokratie, "anstatt rücksichtslos die eigene Machtposition abzusichern".

