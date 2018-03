Rauch: Neuer Verteidigungsminister übernimmt Großbaustelle

Alles Gute für die Mammutaufgabe – Wehrpflicht Neu rasch umsetzen, ÖVP-Unterstützung dafür ist sicher

Wien, 20. März 2013 (ÖVP-PD) "Der neue Verteidigungsminister übernimmt eine Großbaustelle. Für die nun anstehende Mammutaufgabe, wieder Ordnung in das in sechs Jahren angerichtete Chaos zu übernehmen, wünschen wir dem neuen Minister viel Erfolg", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Nachdem SPÖ-Chef Faymann plötzlich doch die Notwendigkeit erkannt hat, das Verteidigungsressort neu aufzustellen, heißt es jetzt zügig ans Werk zu gehen. Die ersten Aussagen des neuen Ministers lassen darauf hoffen, dass vor allem die Wehrpflicht-Reform zügig angegangen wird. Zur gemeinsamen Umsetzung stehen Johanna Mikl-Leitner und Karlheinz Kopf in bewährter Weise bereit. Wir wollen bereits im Herbst spürbare Ergebnisse für die jungen Männer erreicht haben. Denn der Volksentscheid bei der Wehrpflicht-Befragung muss zügig umgesetzt werden."

