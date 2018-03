FP-Lausch weist Vorwürfe gegen seine Person entschieden zurück!

Wien (OTS) - Die in den Medien publizierten, über 10 Jahre alten Vorwürfe, weist der freiheitliche Nationalrat Christian Lausch entschieden zurück: "Die Anschuldigungen sind falsch. Der Fall wurde vor 7 Jahren von der Disziplinaroberkommission im Bundeskanzleramt ordentlich geprüft und die Erhebungen eingestellt."

"Es wurde in den letzten Jahren schon mehrfach politisch versucht, die Causa gegen mich medial auszuschlachten." Zuletzt im Jahr 2009 vor der Personalvertretungswahl der Justizanstalt, in der die Anschuldigungen ihren Ursprung fanden. Das politische Spiel dahinter wurde jedoch schon damals durchschaut. Als Folge daraus ging Lausch sogar in dieser Justizanstalt mit einer absoluten Mehrheit als klarer Wahlsieger hervor. "Dass man die Sache nun vor einer Wahl wieder versucht breit zu treten, obwohl die Anschuldigungen schon vor 7 Jahren fallen gelassen wurden, ist leicht durchschaubar", so Lausch abschließend.

